José Jerí habría incurrido en cohecho pasivo al aceptar dádivas de Zhihua Yang, según abogado penalista

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el Doctor Rolando Bazán, abogado penalista, sostuvo que el presidente José Jerí pudo haber incurrido en el delito de cohecho pasivo impropio al aceptar obsequios del empresario chino Zhihua Yang. La razón se sustenta en que la gestión pública prohíbe los regalos.

Serios indicios de delitos

Para el letrado, el haber recibido unos cuadro por parte del hombre de negocios asiáticos, quien además es su amigo, configuraría un delito. Para que esto proceda, se debería saber quién es el que le hace el presente y cuál es la motivación que tiene para realizarlo.

"Estos regalos pueden ser en un supuesto de cohecho, en este caso un cohecho pasivo. Diría yo cohecho pasivo impropio. En el cual el funcionario acepta o solicita, evidentemente una dádiva. Esas podrías ser dádivas presentadas al presidente, por eso, hay que el porqué y para qué y aparte quién los da", sostuvo el abogado.

Con respecto a la posición que tomaron varios parlamentarios durante la presentación de Jerí Oré en la Comisión de Fiscalización, indicó que aclaró poco. Esto porque a pesar de los diversas posiciones políticas, la gran mayoría coincidió en que sus respuestas no terminaron de ser contundentes con respecto a sus reuniones extraoficiales.

"Las preguntas que ha tenido en esta comisión, más allá de poder ayudarlo, creo que lo han complicado, porque los congresistas de diferentes bancadas, más allá de que puedan tener diversos tipos de criterio políticos adversos, todos han podido colegir de que existen vacíos respecto a los hechos que se circunscribe", manifestó.

¿Podrán allanar su casa?

Rolando Bazán explicó los límites que existe para la Fiscalía respecto a las diligencias que realicen en torno al caso 'Chifagate', por el cual José Jerí es investigado. Debido a las precisiones que hizo en el pasado el Tribunal Constitucional, los jefes de Estado gozan de cierta inmunidad mientras están en el cargo.

"El TC ya ha hecho una interpretación del artículo 117 de la Constitución y así mismo del propio ejercicio funcional que tiene el presidente de la República haciendo una interpretación del 118. inciso 3. Han determinado que el presidente tiene un 'halo de protección' diferenciado inclusive a otros altos funcionarios", señaló.

José Jerí podría afrontar una investigación por el delito de cohecho pasivo impropio, luego de reconocer que recibió los cuadro que le entregó su amigo el empresario chino Zhihua Yang. Así lo explicó el abogado penalista Rolando Bazán.