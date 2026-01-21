José Jerí permitirá levantamiento de sus comunicaciones pero advierte: "Hay secretos de Estado"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente José Jerí ofreció declaraciones en Palacio de Gobierno donde buscó reforzar su imagen de colaboración con la justicia.

En medio de los cuestionamientos por el caso 'Chifagate', Jerí aseguró que está dispuesto a autorizar el levantamiento de sus comunicaciones si la Fiscalía lo solicita, aunque advirtió que, en su calidad de jefe de Estado, existen informaciones que deben mantenerse en reserva por razones de seguridad nacional.

El mandatario insistió en que no tiene nada que ocultar y que el procedimiento fiscal permitirá despejar dudas sobre la polémica llamada que realizó el 6 de enero desde el interior del entonces clausurado Market Capon, propiedad del empresario chino Zhihua Yang.

"Es preciso señalar que yo ya dije mi plena disposición —y además lo he ratificado el día de hoy— que cuando la Fiscalía me solicite el levantamiento de mis comunicaciones, se va a autorizar todo lo que [la misma] solicite, siguiendo el procedimiento en sede fiscal", afirmó.

Jerí subrayó que la Fiscalía cuenta con atribuciones constitucionales para rastrear la información y que ello permitirá esclarecer con quién se comunicó en ese momento.

"La Fiscalía tiene sus atribuciones constitucionales y legales por las cuales ellos me van a solicitar, van a poder rastrear la información que consideren pertinente y ahí, finalmente, va a quedar sumamente claro con quién me comuniqué en esa hora y día", añadió.

La polémica llamada en Market Capón

Durante una entrevista previa con Canal N, Jerí había asegurado no recordar a quién llamó el día en que se le situó en el local comercial del empresario chino.

Sin embargo, ahora ofreció una explicación distinta: dijo que se trató de una llamada de su jefa de Comunicaciones de Palacio, quien le informó que no podía difundirse un video grabado en el IPD para promocionar actividades de verano, debido a restricciones de publicidad estatal y neutralidad electoral.

"Motivo por el cual me ofusqué y [se dan] parte de los gestos que expreso", justificó.

El presidente también intentó relativizar la importancia de la llamada, señalando que su agenda de comunicaciones es intensa y que los registros se van perdiendo con el tiempo.

"Mi agenda de comunicaciones es bastante intensa, de diversa naturaleza mañana tarde y noche. Evidentemente, a más llamadas en un día, se va relegando... hasta el punto en que se van dejando las llamadas registradas", explicó.

Disposición y límites

Jerí reiteró que solicitará el procedimiento correspondiente para el levantamiento de sus telecomunicaciones, pero advirtió que existen límites vinculados a la seguridad nacional.

"Hay secretos de Estado con Inteligencia que uno maneja. (...) Hay que tener en contexto ello, lo cual no implica que yo me esté negando, pero hay que tener en cuenta todas las aristas, porque también tiene que ver con la integridad y soberanía nacional", puntualizó.

Las declaraciones de José Jerí buscan mostrar apertura hacia la investigación fiscal, pero al mismo tiempo introducen un matiz de reserva al invocar la existencia de "secretos de Estado". La contradicción entre su versión inicial de no recordar la llamada y la nueva explicación mantiene la polémica viva, mientras el Congreso y la Fiscalía avanzan en sus procesos.