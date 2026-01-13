Cae cabecilla de la organización criminal "Los Amigos del Sur": Exigía cupos a 12 empresas de transporte

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró un importante golpe contra la delincuencia organizada al capturar en Surco a José Carlos Rodríguez Fernández (39), alias "Chon", presunto cabecilla de la organización criminal Los Amigos del Sur.

Según las investigaciones, el grupo se dedicaba a extorsionar a al menos 12 empresas de transporte público en Lima Sur, exigiendo pagos de cupos para evitar atentados contra sus conductores.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Bayóvar Norte, cuadra 32 de Caminos del Inca, donde el sujeto dirigía los ataques. Durante el registro, las autoridades incautaron un arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita y varios teléfonos celulares, elementos que refuerzan la hipótesis de su participación en actos violentos.

Extorsión sistemática

De acuerdo con la PNP, la organización criminal sería un remanente de Los Trujillanos, una de las redes más peligrosas del país. Entre las empresas presuntamente sometidas figuran Santa Catalina, La 41, San Pedro, San Genaro, Unidad de Villa (La "W"), San Juanito, Corazón Valiente, Esfuerzos Unidos, Mártir Olaya (La 20), Ruta 160, Nueva América y Etuchisa (El Chino).

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que la captura permitirá esclarecer recientes atentados contra empresas de transporte, como el asesinato de dos conductores de Santa Catalina y La 41. Además, se investiga la participación de Rodríguez en el homicidio de un integrante de su propia organización ocurrido hace 18 días en Villa María del Triunfo.

Hasta el lugar llegó el propio presidente de la República, José Jerí, quien calificó la intervención como "un golpe importante" contra las bandas criminales que operan en la capital. "Ha estado extorsionando a cerca de 12 empresas de transporte público y un sinnúmero de comercios menores en Lima Sur", declaró.

Violencia y tensión en las calles

La captura se produce en medio de un clima de tensión en el sector transporte, marcado por amenazas y atentados que han generado temor entre conductores y empresarios. La PNP busca desarticular por completo la red y evitar que continúe la ola de violencia que afecta a Lima Sur.

La caída de "Chon" representa un avance significativo en la lucha contra la extorsión y la criminalidad organizada en el país. Con pruebas incautadas y testimonios en curso, las autoridades esperan que el caso siente un precedente en la ofensiva contra las mafias que operan en el transporte público.