¡Le robaron más de 11 mil soles!: Joven denuncia suplantación de identidad y vaciado de su cuenta

Alessandra Alcocer, es una joven que hace un año se encuentra viviendo una pesadilla debido a que suplantaron su identidad y le robaron aproximadamente 11 mil soles de su cuenta bancaria.

Sin duda, el ser víctima de la delincuencia al paso es uno de los mayores problemas que enfrenta la ciudadanía hoy en día, sin embargo los ladrones han encontrado otras maneras para apoderarse de lo que no es suyo, una de ellas es el de suplantar la identidad.

En el programa 'Hablemos Claro' de Nicolás Lúcar, Alessandra Alcocer dio más detalles acerca del hurto que sufrió hace un año. Ella fue víctima de la delincuencia hace más de un año cuando personas inescrupulosas suplantaron su identidad y le vaciaron la totalidad de su cuenta bancaria, llevándose aproximadamente 11 mil soles.

La víctima asegura sentirse indignada debido a que "nadie" le devolverá todo el tiempo que perdió en lo que ella llama una pesadilla.

"A mi nadie me devuelve ni ese dinero, ni el año perdido en salud, en psicológicamente, en abogados y en toda la pesadilla que viene siento [...] Entonces, más que nada lo que estoy pidiendo es lo justo, que me devuelvan lo que me robaron y que se hagan cargo de todo es proceso de un año", declaró en exclusiva para nuestro medio.