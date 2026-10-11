Fiscalía logra 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto por presunto reclutamiento de ciudadanos enviados a Rusia

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por presuntamente captar peruanos para trabajar en Rusia. El caso comprende a cuatro ciudadanos, entre ellos Julio Salazar, quien falleció en abril durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, según la investigación fiscal.

Fiscalía investiga ofertas laborales y presunta explotación en Rusia

La Fiscalía sostuvo que, Pinto habría coordinado, financiado y facilitado el traslado internacional de Julio Salazar y otros tres ciudadanos peruanos en marzo del 2026. Los compatriotas habrían sido convocados para desempeñarse como personal de seguridad en una base militar rusa.

Entre las condiciones económicas que habría ofrecido el investigado figuran un sueldo mensual de US$ 2.300 y un bono de US$ 20.000 al completar un año de servicio. Además, los ciudadanos habrían recibido la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa como parte de la propuesta laboral.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía de Lima Norte consiguió que se dicte 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, investigado por el presunto delito de trata de personas en agravio de diversos connacionales que habrían sido captados con engaños para transportarlos a Rusia. https://t.co/EzJq972Api — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2026

La investigación fiscal también señala que Pinto habría asegurado a los ciudadanos que no serían enviados a zonas de guerra ni a la primera línea de combate. Sin embargo, Julio Salazar falleció en abril durante el conflicto armado, hecho que forma parte de las diligencias para esclarecer las circunstancias de su traslado.

El caso es investigado como presunta trata de personas agravada con fines de explotación laboral. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte busca determinar cómo se produjo la captación.

Allanamientos en Comas y detención del investigado

La detención de Pocho Pinto se realizó el 1 de octubre de 2026, durante un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú. Las diligencias incluyeron el allanamiento de dos inmuebles vinculados al investigado en Comas.

Durante las intervenciones, las autoridades recogieron diversos elementos que serán evaluados como parte de las pesquisas. Entre ellos figuran celulares, dispositivos USB, dinero en efectivo, tarjetas y un arma de fuego. Estos objetos forman parte de las evidencias reunidas durante las diligencias preliminares desarrolladas por las autoridades.

Su vivienda fue allanada.

La Fiscalía presentó los elementos obtenidos durante la investigación para sustentar el pedido de prisión preventiva. Tras evaluar los fundamentos expuestos, el Poder Judicial dispuso que Pinto permanezca bajo esta medida durante 14 meses, mientras avanzan las diligencias para esclarecer su presunta responsabilidad en el caso.

El proceso se suma a otra investigación relacionada con la captación de ciudadanos peruanos para combatir por Rusia. El 14 de septiembre, otro hombre fue enviado a prisión preventiva por 14 meses por un caso similar.

La investigación contra Pocho Pinto continúa para establecer las circunstancias en que los cuatro ciudadanos fueron captados y trasladados al extranjero. La prisión preventiva no equivale a una condena: el proceso deberá determinar si existió trata de personas con fines de explotación laboral y cuál habría sido la participación del investigado.