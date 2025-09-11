Machu Picchu: Consettur habría operado sin título habilitante por 30 años, señala alcalde Vera

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ronald Vera, el alcalde provincial de Urubamba, indicó que la empresa Consettur habría operado de forma irregular por más de 30 años sin contar con un título habilitante.

Consettur habría operado sin título habilitante por 30 años

Según la posición del alcalde Vera, desde la municipalidad Provincial de Urubamba, no se mostró en contra o a favor de que la empresa, sin embargo, indicó que Consettur, consorcio que tuvo a cargo el transporte turístico hacia Machu Picchu, no tuvo un contrato de forma regular.

"En la municipalidad Provincial de Urubamba tenemos la competencia, no estamos a favor ni en contra de esta empresa. Esta empresa operado sin título durante 30 años. Mediante una supuesta resolución de un documento extrajudicial, que hace tres gestiones dieron, de manera irregular, su concesión duraba, 30 años y vencía este 4 de setiembre".

El alcalde Ronald Vera indicó que inició un proceso de licitación desde el 2024 y realizaron la gestión de fiscalización y otras normas complementarias. Al respecto, indicó que su gestión había recibido una "intromisión del Estado" como el Ministerio de Transportes que busca desacreditar la acción que le corresponde a la municipalidad.

"Hemos recibido una intromisión de algunos o órganos del Estado, que son vinculantes al ministerio de transportes y la opinión de Sernarp, a través de la emisión del informe de compatibilidad para la licitación de esta ruta. Nos han demorado, razón por la cual nuestro cronograma ha alterado y nos ha conllevado este plan de contingencia", señaló.

Tras el vencimiento el alcalde habría comunicado a Consettur que se retire y permita el acceso a una nueva flota de buses para la ruta Hiram Bingham, sin embargo, la empresa ha hecho caso omiso de esta petición.

Alcalde Vera anuncia reunión con el premier para solucionar conflicto

El alcalde provincial de Urubamba señaló durante la entrevista que cuentan con el respaldo de los seis alcaldes de la provincia que dirige y que, a pesar de la "falta de apoyo" por parte del Estado, van a reunirse con el premier Eduardo Arana para resolver el conflicto de la concesionaria.

"Hemos conversado el día de hoy con el gobernador regional, tenemos el respaldo de los seis alcaldes de la provincia de Urubamba. Mañana vamos a definir y viajar ejecutiva para conversar con el lente máximo que es el premier para definir algunos puntos importantes"

Ronald Vera, alcalde de Urubamba, no está de acuerdo con el accionar de Concettur y tampoco respalda que esta empresa siga siendo la concesionaria de la ruta víal para el acceso a Muchu Picchu por haber operado de forma irregular por más de 30 años sin contar con un título habilitante.