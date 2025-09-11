Machu Picchu: Provincia de Urubamba no define transición de nueva flota de buses, señala alcalde La Torre

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre, indicó que su homólogo provincial de Urubamba aún no ha definido cómo y cuándo se hará la transición entre la nueva empresa de buses que circularán en la ruta Hiram Bingham, vía que dirige a la ciudadela inca, y la antigua concesionaria. Dicha circunstancia ha ocasionado una paralización de actividades por parte de gremios de este destino turístico.

No se define transición de nueva flota de buses

En primer lugar, el alcalde distrital de Machu Picchu indicó que la operadora de la ruta cumplió 30 años el pasado 4 de septiembre. Al respecto, resaltó que "la provincia de Urubamba ha tenido que realizar una licitación]", sin embargo, eso no ha ocurrido debido a que "lamentablemente los plazos le han ganado".

En tal sentido dio a conocer que se "ha aprobado un plan de contingencia" y "un proceso de transición". Bajo esa premisa, el alcalde distrital de Machu Picchu explicó el problema que se suscita a raíz de ello.

"El plan de contingencia hacía mención a utilizar la ley de contrataciones del Estado, se utilizó un mecanismo y se otorgó la buena pro a la empresa San Antonio de Torontoy, que representa a una parte de las comunidades de Machu Picchu. Cuando nos ha citado PCM, he estado tratando que nos convoque a una mesa de diálogo porque esa decisión ha hecho que el pueblo se fragmente y se divida", señaló la autoridad edil.

Tras ello, manifestó que hay pobladores que están de acuerdo con la empresa Torontoy y otros con la actual empresa. Al respecto, indicó que han sido cuatro reuniones que se han realizado para llegar a una solución, sin embargo en ninguna de ellas estuvo presente su homólogo provincial de Urubamba.

"Necesitamos que el alcalde diga cuál es ese proceso de transición o de lo contrario las dos empresas no se van a poner de acuerdo", agregó Elvis La Torre.

Empresas que disponen buses son dirigidas por familias del pueblo

En otro momento, el alcalde La Torre fue consultado sobre un tema que la prensa cusqueña ha dado a conocer sobre que su familia tiene buses y que tendría intereses con la operación de este tipo de unidades en la ruta Hiram Bingham. Señaló que gran parte de su población dirige empresas familiares, y estas formaron parte de Consettur.

Es así que el alcalde distrital de Machu Picchu, Elvis La Torre, ha señalado que la provincia de Urubamba no define transición de nueva flota de buses en la ruta Hiram Bingham.