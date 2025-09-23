Mariano González sobre Juan José Santiváñez: Es desastroso tenerlo como ministro de Justicia

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, Mariano González, exministro del Interior, cuestionó que Juan José Santiváñez, haya retornado al Gabinete como titular de Justicia, pese a que es criticado por haber sido abogado de un expolicía vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos'.

Mariano González cuestiona a Juan José Santiváñez

En un inicio, el extitular del Mininter calificó y criticó duramente el nuevo cargo de ministro de Justicia de Juan José Santiváñez.

"Es desastroso tener a un abogado vinculado a probablemente la banda delincuencial más peligrosa inclusive más peligrosa y cruel, sanguinaria que existe en nuestro país que son los 'Los Pulpos', manifestó el exfuncionario.

Bajo esa premisa, opinó que a Juan José Santiváñez lo censuraron del cargo de titular de la cartera del Interior porque "era esa vez insostenible, insalvable por los escándalos que habían pasado".

"Hoy nuevamente estamos en una situación similaro quizá peor, pero tengo la impresión de que este Congreso hace lo que le da la gana y ya no le interesa ya, es decir, ya se soltaron las trenzas y no le interesa ni siquiera mínimamente quedar bien con nadie ni siquiera porque estamos a puertas de un proceso electoral", señaló el exfuncionario.

Mariano González lanza dura crítica al Congreso

En otro momento, Mariano González tuvo una dura crítica contra el Parlamento por "darle sostén" a Juan José Santiváñez, por "no decirle prácticamente nada" al premier Eduardo Arana y por otros motivos los cuales enumeró.

"El hecho de dejar a un ministro de Economía que hace una gestión desastrosa y ha hecho que el MEF pierda ese rol de ente rector en la economía en nuestro país y que ponga inclusive en peligro el equilibrio fiscal (...) dicta normas digamos que exageran con las exoneraciones tributarias, que le ha hecho tanto daño al país, que ha sacado un paquete de normas a favor de la delincuencia y el crimen organizado", enfatizó el exministro del Interior.

Además, acotó que el Congreso de la República "nos está haciendo daño" y "nos está golpeando como les da la gana". "Lo único que más o menos hace contrapeso es el trabajo periodístico y ahora último el esfuerzo que hacen los jóvenes llamados 'Generación Z'", resaltó.

En síntesis, el exministro del Interior, Mariano González, cuestionó tajantemente el retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial como nuevo titular del Ministerio de Justicia, pese a que ha recibido críticas por haber sido abogado de un expolicía vinculado a la organización criminal 'Los Pulpos'.