Universitario y la sorprendente razón por la que Diego Romero no fue titular: ¿Javier Rabanal le perdió la confianza?

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero Diego Romero quedó en el banco de Universitario en el partido frente a UTC, encendiendo las redes sociales y los debates entre los hinchas. Muchos pensaban que era fija bajo los tres palos, pero Javier Rabanal optó por Miguel Vargas desde el inicio.

Diego Romero no fue titular en la 'U'

El sábado 14 de marzo, Universitario saltó al campo con una alineación inesperada. La ausencia de Diego Romero fue el tema de conversación antes del pitazo inicial, y la afición no tardó en reaccionar en redes.

Algunos seguidores interpretaron el cambio como una señal de que Diego Romero había perdido la confianza del director técnico, sobre todo luego de la derrota 3-1 en Andahuaylas.

Sin embargo, pronto salió a la luz la verdadera razón detrás de la decisión de Javier Rabanal, que no tiene que ver con falta de confianza ni rendimiento:

"Rabanal le ha comentado a Romero que no es que le quite la titularidad o le quite la confianza, sino que a partir de ahora lo que viene es darle la oportunidad a Vargas", aclaró Gustavo Peralta en L1 Max.

Romero en Libertadores, Vargas en liga

El motivo del cambio es meramente estratégico. Diego Romero será titular en la Copa Libertadores, mientras que Javier Vargas asumirá la portería en el torneo local.

🎙️@Gustavo_p4: "Rabanal le ha comentado a Romero que no le ha quitado la confianza o titularidad. Le va a dar la opción a Vargas en el torneo local y en la Copa Libertadores va a tapar Romero"#L1Radio



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"Romero va a la selección y viene la Copa Libertadores. En la Copa va a tapar Romero y en el torneo local va a tapar Vargas. Simple como eso", señaló Gustavo Peralta, dejando claro que Universitario busca repartir responsabilidades y mantener a sus arqueros en forma para las competencias clave.

La decisión también permite a Romero descansar un poco tras los compromisos internacionales y enfrentar con mayor preparación los próximos desafíos de la 'U'. Mientras tanto, Vargas tendrá la oportunidad de mostrarse y consolidarse en el torneo local, fortaleciendo la portería del equipo.

Universitario vs. Comerciantes Unidos

Universitario de Deportes se enfrentará a Comerciantes Unidos este sábado 21 de marzo, desde la 1:15 p. m., en el estadio Juan Maldonado Gamarra, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Comerciantes Unidos, mediante sus redes sociales, invitó a todos los hinchas de Cutervo a asistir al partido.

Así, la sorprendente ausencia de Diego Romero en la titularidad de Universitario frente a UTC se entiende como un movimiento táctico de Javier Rabanal, que busca balancear competencias y garantizar el rendimiento de su arquero en los torneos más importantes.