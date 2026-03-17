Ministro de Energía y Minas anuncia "financiamiento momentáneo" para Petroperú por más de S/500 millones

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que el Gobierno financiará momentáneamente Petroperú con más de 500 millones de soles y reafirmó que la empresa estatal no será privatizada.

Descartó privatización

El titular del Minem sostuvo una reunión con el Secretario General del Sindicato de Petroperú, José Luis Saavedra Távara, en el que se aseguró el fortalecimiento de la empresa estatal y tras ello, brindaron una conferencia de prensa para revelar algunos alcances de los dialogado.

"Petroperú tiene una deuda muy grande, el peligro sobre el país es también muy grande, si esta deuda se escapa de control, como ya muchos están negociando deudas con financieras que están apretando a Petroperú y al Gobierno. (...) No es como una inyección de aportes, es como un financiamiento momentáneo mientras se recuperan créditos y se busca financiamiento exterior", señaló.

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