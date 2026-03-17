Michael Espinoza confirma actos racistas de hinchas de Universitario en el Monumental: "Pude escucharlo yo mismo"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Universitario de Deportes y UTC, disputado el pasado sábado 14 de marzo en el estadio Monumental, no solo estuvo marcado por el resultado. En su informe, el árbitro Michael Espinoza detalló que un sector de la tribuna incurrió en actos racistas contra los jugadores, un documento muy esperado que finalmente salió a la luz.

Michael Espinoza confirma actos racistas

Según el documento oficial de Michael Espinoza, recibió la alerta de los jugadores Ángelo Campos y Piero Serra y decidió mirar hacia el sector en cuestión, donde escuchó a personas en la grada "haciendo el sonido característico que hacen los monos".

"Procedí a mirar dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban 'U-U-U-U'", indicó el árbitro en su informe, dejando claro que los hechos fueron constatados en el momento.

Michael Espinoza confirma actos racistas de hinchas de Universitario de Deportes en el estadio Monumental

Además, el árbitro Michael Espinoza agregó: "A los 98'09" les respondí a los dos jugadores, indicándoles: "Sí, ahora sí pude escucharlo yo mismo".

Álex Valera habla el presunto caso de racismo

El goleador de la 'U', Álex Valera, también se pronunció sobre lo sucedido durante el partido. "Yo estaba ahí en el penal y escuché que gritaban 'Tunche' y eso fue lo que le dije al árbitro. Incluso hay videos que respaldan lo que yo dije", explicó.

"Hay muchos videos en internet que confirman mi versión. Espero que se pueda solucionar pronto. No vi nada de lo que están culpando a Universitario", añadió.

Próximo partido para Universitario

A pesar de la polémica, Universitario de Deportes deberá enfocarse en el siguiente compromiso del Torneo Apertura. Enfrentará a Comerciantes Unidos el próximo sábado 21 de marzo a la 1:15 p. m., en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, buscando mantener el ritmo en el campeonato local.

Este esperado partido es la chance perfecta para que la 'U' se afiance arriba y no pierda el vuelo que agarró con el último triunfo. La hinchada merengue espera que el club siga sumando en lo que viene del torneo.

Michael Espinoza confirmó en su informe oficial que se registraron actos racistas por parte de algunos hinchas de Universitario en el estadio Monumental, y Álex Valera ratificó los hechos en declaraciones públicas, dejando en evidencia que el fútbol peruano sigue enfrentando desafíos importantes más allá del marcador.