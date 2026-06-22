Tacna: Alcalde de La Yarada es detenido tras denuncia por presunta agresión sexual y física

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde distrital de La Yarada - Los Palos, Samuel Cueva Huisa, permanece bajo detención preliminar de siete días. La medida se dio tras una grave denuncia por presunta agresión sexual y física contra una joven animadora durante las celebraciones por el Día del Padre en la región Tacna.

Desarrollo de los hechos y la intervención policial

Los incidentes ocurrieron en un local de la Asociación de Viviendas Las Palmeras. Según la versión de la afectada, ella cumplía con sus labores de animación cuando fue sorprendida por el funcionario. La víctima relató que el alcalde realizó tocamientos indebidos de forma repentina.

"Estuvimos trabajando con normalidad y en una de esas el alcalde Samuel me sorprende por atrás, agarrándome parte de mi glúteo y con una fuerza. Entonces, al ver que los presentes se ríen, no sabía cómo actuar", manifestó la víctima a la Radio RCC Tacna.

Tras la acción, la joven reaccionó reclamando el acto y propinó una bofetada al alcalde. Posteriormente, una mujer que acompañaba al burgomaestre se sumó a la agresión física contra la animadora. Según la afectada, ambos la jalaron del cabello y la patearon en el suelo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino al funcionario en flagrancia durante la misma noche del viernes. Durante el operativo, también se constataron daños materiales en los equipos de sonido del establecimiento, lo que ha complicado la situación legal del burgomaestre ante las autoridades.

Alcalde fue suspendido.

Situación actual y diligencias en curso

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) lidera las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido. El Ministerio Público ha ordenado la recolección de pruebas, incluyendo pericias médico-legales y la toma de declaraciones de los testigos que presenciaron el violento suceso en el local social.

La joven víctima, cuya identidad permanece protegida por seguridad, ya recibió la atención médica correspondiente tras sufrir los golpes. Por su parte, la defensa legal y el entorno municipal del alcalde no han emitido comunicados oficiales sobre el estado del proceso o las acusaciones expuestas.

El burgomaestre se encuentra bajo custodia.

La justicia de Tacna mantiene al funcionario bajo custodia mientras se agotan los plazos de la investigación preliminar. Las autoridades investigan si otros trabajadores del municipio, presentes en la reunión, tuvieron algún grado de participación o si fueron testigos pasivos de la agresión sexual.

Los especialistas recomiendan que cualquier víctima de violencia busque el apoyo necesario inmediatamente. Se encuentran disponibles canales oficiales como la Línea 100, que ofrece asistencia gratuita y confidencial, o acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) para recibir asesoría legal y psicológica permanente.