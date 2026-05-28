Minedu y embajada de Estados Unidos fortalecen formación en inglés de futuros docentes

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma inglés en los futuros docentes de institutos y escuelas de educación superior pedagógica, el Minedu impulsó, en articulación con la embajada de Estados Unidos en Lima, la capacitación "Celebrating Freedom 250: Teaching American Culture Through English Language Education", como parte de un esfuerzo conjunto para promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes.

Formación con estándares internacionales

La actividad, auspiciada por la Oficina Regional de Programas de Inglés, se desarrolló durante cinco días y reunió a docentes formadores y estudiantes de los últimos ciclos de la especialidad de inglés provenientes de escuelas e institutos públicos de Educación Superior Pedagógica de distintas regiones del país.

A través de este programa internacional, el Minedu y la embajada de Estados Unidos buscaron actualizar y perfeccionar las estrategias didácticas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera, promoviendo estándares internacionales en la formación inicial docente. Además, las jornadas permitieron el intercambio de experiencias interculturales y metodologías innovadoras enfocadas en mejorar el aprendizaje del idioma en contextos educativos diversos.

Durante las sesiones, los docentes y estudiantes fortalecieron sus capacidades pedagógicas mediante actividades prácticas y dinámicas orientadas al desarrollo de competencias comunicativas en inglés.

Asimismo, se abordaron contenidos relacionados con la cultura, historia, innovación, geografía y arte de los Estados Unidos, incorporando un enfoque de aprendizaje intercultural que favorece una enseñanza más integral y conectada con los desafíos globales.

El Minedu, en coordinación con la embajada de Estados Unidos en Lima, desarrolló una capacitación internacional dirigida a estudiantes y docentes.

Capacitación beneficia a regiones del país

Las sesiones y talleres fueron coordinados desde Lima y beneficiaron a especialistas y formadores de distintas regiones del país. De esta manera, se logró ampliar el alcance de la iniciativa y descentralizar las oportunidades de capacitación para futuros docentes vinculados a la enseñanza del inglés.

Como parte del programa, los participantes también recibieron materiales y recursos didácticos, entre ellos cuadernillos, guías pedagógicas y sets de actividades lúdicas diseñadas para enriquecer sus prácticas de enseñanza en el aula.

Al culminar la capacitación, docentes y estudiantes obtuvieron una certificación de 40 horas pedagógicas otorgada por la embajada de Estados Unidos.

"La formación de nuestros futuros docentes requiere experiencias académicas que promuevan una enseñanza moderna, intercultural y alineada con los desafíos globales", destacó la ministra de Educación, María Esther Cuadros.

Con este tipo de iniciativas, el Minedu reafirma su compromiso de impulsar experiencias formativas de alcance internacional que fortalezcan la preparación de los docentes del país. Además, la cooperación con la embajada de Estados Unidos permite consolidar el intercambio de buenas prácticas educativas y contribuir al desarrollo de una enseñanza del inglés más innovadora, dinámica y acorde a las demandas actuales del sistema educativo.