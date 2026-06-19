Mininter descarta remover a Óscar Arriola como jefe de la PNP: "No se va actuar en base a cuestiones mediáticas"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el país, gran parte de la opinión pública responsabiliza a la Policía Nacional del Perú de esta lamentable situación. En ese sentido, uno de los más señalados es el jefe de esta institución, Óscar Arriola, de quien consideran que no lidera de la mejor manera la lucha contra la extorsión y sicariato que se libra.

No contemplan removerlo de su cargo

Esta situación ha generado que algunos actores ligados a las fuerzas del orden exijan su destitución y nombrar a otro oficial que pueda hacerle frente directamente a la criminalidad. Sin embargo, el ministro del Interior, José Zapata, ha descartado rotundamente esta posibilidad creyendo firmemente en la institucionalidad.

En entrevista con Exitosa, el titular del Mininter dejó en claro que la Policía Nacional del Perú no se va dejar llevar por cuestiones mediáticas u opiniones de diversos personajes. Según precisó, el periodo que le corresponde al frente de la PNP es de dos años por lo que lo deberá cumplir tal como indica la ley.

"La institucionalidad es un factor importante y en esa medida es que tenemos la mirada. Si la institucionalidad me indica que el periodo es dos años, pues no se va actuar en base a cuestiones mediáticas o situaciones como opiniones de determinadas personas", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, descartó la posibilidad de remover a Óscar Arriola de la comandancia de la Policía Nacional. El titular del sector sostuvo que las decisiones institucionales no se adoptarán en función de... pic.twitter.com/PM7R9DIHbu — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

En esa misma línea, Zapata Montero señaló que el tema no se tocado dentro de la cartera del Interior dejando en claro que su cargo sigue firme. Es importante precisar que Óscar Arriola asumió como jefe de la PNP en octubre del 2025 por lo que culminará sus funciones en octubre del 2027.

"No se ha tocado ese tema porque estamos preocupados de que la institucionalidad se cumpla tal cual del modo de seguir fortaleciéndonos desde ese enfoque. Su periodo aún tiene una parte importante por cumplir por lo que no se tendría que tocar el tema", añadió.

Separan a seis policías tras muerte de adolescente en Manchay

Respecto a la muerte de un menor de edad que estuvo detenido en la comisaría de Manchay, José Zapata señaló quela institución policial ya viene tomando las investigaciones necesarias para aclarar este hecho. Además, indicó que mientras se esclarecen los hechos, seis efectivos que laboraban en esta dependencia, fueron separados de manera temporal.

En resumen, el ministro del Interior, José Zapata Montero, descartó rotundamente que el actual jefe de la PNP, Óscar Arriola, sea separado debido a la crisis de inseguridad que se vive.