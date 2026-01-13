Bryan Torres toma RADICAL decisión tras ser acusado de agredir a Samahara Lobatón

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Bryan Torres está en el ojo de la tormenta tras la difusión del video de su aparente agresión a Samahara Lobatón. Tras la seria acusación que pesaría en su contra, el cantante tomó una radical decisión en sus redes sociales. ¿Qué pasó?

Bryan Torres acusado de agredir a Samahara

En las últimas horas, el nombre de Bryan Torres vuelve a remecer la farándula peruana y no por sus presentaciones musicales, sino por la acusación que pesa sobre él por presuntamente haber agredido físicamente a Samahara Lobatón, la madre de dos de sus hijos.

El material audiovisual, grabado en un espacio privado, expone los aparentes golpes, empujones y otras acciones que han causado gran indignación entre sus fanáticos y que han sido calificados como alarmantes. Cabe recordar que ambos personajes habían dado por finalizado su romance de casi tres años, por lo que las imágenes filtradas en redes sociales han sido duramente cuestionadas.

Asimismo, pese a lo expuesto en redes y los medios de comunicación, hasta el momento del cierre de esta nota, ninguno de los dos, ni Bryan ni Samahara, han salido públicamente a aclarar lo ocurrido. Sin embargo, el cantante sí ha sorprendido a sus seguidores con una inesperada acción. ¿Pidió disculpas?

¿Qué decisión tomó Bryan Torres?

Pues no. Bryan Torres, en un aparente intento de eludir las críticas por aparente agresión a la hija de Melissa Klug en su habitación, decidió desactivar la opción de comentarios de su cuenta de Instagram, una función que siempre mantenía abierta, pese a las posturas a favor o en contra sobre sus acciones en la vida diaria.

La medida del salsero fue tomada por muchos como una forma de evitar mayores controversias y altercados en sus redes sociales, aunque también provocó cuestionamientos sobre su postura, ya que esperaban un pronunciamiento sobre el tema.

Este lamentable hecho contra Samahara ha generado que no solo haya generado una ola de indignación de los usuarios, sino también una preocupación por parte de figuras del espectáculo peruano, quienes piden la intervención urgente de las autoridades y protección para la influencer.

Bryan Torres desactivó comentarios en su cuenta de Instagram.

Melissa Klug se pronuncia por su hija

Quien tampoco tardó en romper su silencio y pronunciarse sobre esta escena fue Melissa Klug. La 'Blanca de Chucuito' expresó su molestia y enfado por ver que su hija era agredida por Bryan Torres; incluso, aseguró que el cantante debería "estar preso por ser un ser despiadado".

"Ver que casi matan a mi hija, porque él pesa 100 kilos y mi hija 38 kilos, ese hombre encima de ella golpeándola y con la almohada as***a hasta dejarla inconsciente. Ese hombre debería estar preso, es un ser despiadado; él tiene madre, hijas y hermanas", expresó la empresaria a 'Trome'.

Además, la expareja de Jefferson Farfán agregó que está desesperada por esta situación, ya que Samahara Lobatón "está enferma, necesita ayuda psicológica y no quiere ayuda".

Es así como Bryan Torres y Samahara Lobatón vuelven a causar impacto en la farándula. El salsero es acusado de haber agredido a la hija de Melissa Klug. En ese marco, te recordamos que si eres víctima de violencia, puedes comunicarte de manera gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.