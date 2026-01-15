Minsa emite alerta epidemiológica por incremento de casos de dengue en diversas regiones del país

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el inicio de la temporada de lluvias intensas en diversas regiones del Perú y el incremento de las temperaturas la agenda sanitaria nacional se mantiene alerta ante la presencia del dengue. Por tal razón, el Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido alerta epidemiológica ante el aumento de casos en diversas regiones del país.

Minsa emite alerta epidemiológica por casos de dengue

La cartera de Estado, que lidera el ministro Luis Quiroz Avilés, a través del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades (CDC), emitió de forma preventiva la alerta epidemioloógica AE-CDC n° 001-2026 frente a la tendencia ascendente de casos de dengue.

El documento contempla que el objetivo de esta norma sanitara es fortalecer la implementación oportuna de las medidas de prevención y control, además, garantizar la atención integral, el seguimiento clínico adecuado y la referencia oportuna de pacientes con dengue con signos de alarma y de gravedad.

Cabe mencionar que, la aparición del zancudo Aedes aegypti que produce esta enfermedad se da por las condiciones climáticas así como por las condiciones urbanas y domésticas favorables para su reproducción, lo que conlleva al Minsa a tenerlo como eje prioritario de política pública .

Además, esta alerta identifica diversos distritos en diferentes regiones del país, entre las que resaltan: Bagua Grande, Nieva e Imaza (Amazonas); Honoria y Rupa-Rupa (Huánuco); Perené, Chanchamayo y San Ramón (Junín); Yurimaguas y Lagunas (Loreto); Tambopata e Inambari (Madre de Dios).

A ellos se le suman Moyobamba, Juanjuí, Bellavista, Tarapoto, Saposoa, Campanilla y Morales (San Martín); Tumbes (Tumbes); Sullana, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Paita y Tambo Grande (Piura); Callería, Raimondi, Yarinacocha, Neshuya, Campoverde y Manantay (Ucayali); y La Esperanza y El Porvenir (La Libertad).

Vigilancia y establecimientos de salud

En paralelo, la medida instruye monitorear la vigilancia entomológica y control vectorial del zancudo que produce el dengue, capacitar al personal, coordinar las intervenciones de control focal y espacial. A su vez garantizar el uso del aplicativo Dengue App y Prom App.

El alcance de la alerta abarca a los establecimientos de salud de las direcciones y gerencias regionales, así como a las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Norte, Centro, Sur y Este.

Como vemos, frente al incremento de casos de dengue en diversas regiones del territorio nacional, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica que busca la prevención y control de esta enfermedad como eje prioritario de política pública.