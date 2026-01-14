Nicanor Boluarte no está involucrado en la reunión entre José Jerí y el empresario chino, asegura su abogado

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La polémica por la reunión extraoficial del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja sigue generando repercusiones.

Tras difundirse imágenes del mandatario llegando encapuchado y sin registro oficial en el Portal de Transparencia, surgieron especulaciones que vinculaban el caso con Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

Ante ello, su abogado Luis Vivanco salió al frente para negar cualquier relación. Señaló que se trata de una vinculación "impostada", pues Nicanor no tendría contacto con Jerí ni con la reunión en cuestión.

El único nexo, explicó, es que en algún momento Boluarte prestó servicios legales a una empresa vinculada al empresario Yang, descartando que haya un vínculo real entre su patrocinado y el encuentro presidencial.

"Buscan un contacto inexistente. Más allá de eso no existe ninguna relación", resumió.

La reunión en el chifa

El encuentro de Jerí con Yang, realizado el 26 de diciembre, fue calificado por Palacio como "inocuo" y vinculado a la conmemoración del Día de la Amistad Perú-China.

Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo —fuera de Palacio, sin registro oficial y con evidente discreción— alimentó comparaciones con las reuniones secretas de Pedro Castillo en Sarratea.

La polémica se intensificó al conocerse que empresas relacionadas con Yang compartían domicilio con firmas que en su momento contrataron servicios de Nicanor Boluarte, lo que abrió la puerta a especulaciones.

La defensa de Vivanco y expectativas políticas

Vivanco insistió en que esas conexiones son circunstanciales y no prueban relación alguna. Subrayó que Nicanor no participó en la reunión ni mantiene vínculos con Jerí.

Además, recordó que su labor como abogado se ha centrado en defender la libertad de su patrocinado frente a medidas de detención que calificó de arbitrarias. Para él, su rol profesional no debe interpretarse como un intento de favorecer la impunidad, sino como parte del ejercicio legítimo de la defensa.

Por otro lado, el abogado también respondió a cuestionamientos sobre cómo su papel como defensor de Nicanor podría impactar en su candidatura al Congreso por Alianza para el Progreso (APP).

Consideró que su experiencia debe ser vista como un punto a favor, ya que, según él, ha demostrado capacidad para enfrentar procesos complejos y obtener resoluciones favorables en instancias judiciales.

La defensa de Vivanco busca cerrar el círculo de especulaciones que rodean a Nicanor Boluarte en el caso del chifa. Mientras Jerí enfrenta críticas por la forma de su reunión con Yang, el abogado recalca que su patrocinado no tiene nada que ver con el episodio y que las conexiones señaladas son meramente circunstanciales.