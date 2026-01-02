Minsa informa sobre el estado de salud de los heridos en balacera en el concierto de Carlos Miguel y Orquesta

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este 2 de enero sobre la situación de los dos músicos heridos en el ataque armado ocurrido durante un concierto de la orquesta Carlos Miguel en el distrito limeño de Carabayllo.

Según el comunicado oficial, Guillermo P. Álvarez (39 años) ingresó en horas de la mañana al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde fue sometido a una cirugía para tratar lesiones en órganos internos de la cavidad abdominal. Su estado de salud es reservado, lo que refleja la gravedad de las heridas y la necesidad de monitoreo constante por parte del personal médico.

Por su parte, Carlos Quispe Álvarez (58 años), guitarrista de la agrupación, se encuentra estable, bajo evaluación y observación permanente. El Minsa aseguró que continuará supervisando la evolución de ambos pacientes y brindando la atención necesaria, destacando el compromiso del sistema de salud en casos de emergencia.

El Ministerio de Salud informa lo siguiente:

Atentado en Año Nuevo

El hecho ocurrió en un concierto de Año Nuevo de este jueves 1 de enero, cuando, según información oficial, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararon contra el escenario en plena presentación musical. Los atacantes huyeron inmediatamente, generando pánico entre los asistentes y dejando a los músicos gravemente heridos.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo inició una investigación preliminar por el delito de lesiones graves con proyectil de arma de fuego en agravio de los músicos.

El fiscal provincial Juan Manuel Méndez Navarro dispuso que la Policía reciba las declaraciones de los agraviados y testigos, además de realizar inspecciones técnicas en la escena y revisar las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

Investigación en curso

La Fiscalía busca determinar las responsabilidades penales y esclarecer si el ataque está vinculado a las extorsiones previas denunciadas por el dueño de la orquesta, un patrón que preocupa a las autoridades y a la comunidad artística. El caso ha generado alarma en el sector cultural, que reclama mayor seguridad en los espectáculos públicos, especialmente en zonas vulnerables.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Carabayllo investiga el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de dos integrantes de una orquesta musical que resultaron heridos tras un ataque armado.



✅ Las diligencias preliminares están a cargo de la Segunda Fiscalía... pic.twitter.com/Vb4jra51gu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 2, 2026

El comunicado del Minsa confirma que los dos músicos heridos reciben atención especializada, con un pronóstico reservado para Guillermo P. Álvarez y estabilidad para Carlos Quispe Álvarez. Mientras tanto, la investigación fiscal avanza para identificar a los responsables, en un hecho que pone en evidencia la vulnerabilidad de los artistas frente a la violencia.

La madrugada de Año Nuevo, que debía ser un momento de celebración, se convirtió en un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes llevan música y cultura a la ciudadanía, y la necesidad de reforzar la seguridad en eventos masivos en un contexto de estado de emergencia.