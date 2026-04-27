MML responde ante quejas en nuevo centro de emisión de licencias de conducir: "Ha mejorado el servicio"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que se anunciara de que la Municipalidad de Lima se haría cargo de la entrega de licencias de conducir, el Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, ubicado en el jirón Flor de Arrayanes 361 en el distrito de Comas, presentó largas colas, usuarios molestos y quejas por el servicios ofrecido.

Según los ciudadanos, el sistema no funcionaba de la mejor manera, había cobros dobles y el tiempo de espera generaba una gran incomodidad. Además, señalaban ningún representante de la comuna limeña atendía sus reclamos por dichas situaciones.

MML asegura que el servicio mejoró

Luego del paciente seguimiento de Exitosa, este lunes 27 de abril gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Luis Peralta, llegó hasta Comas para responder por los diversos incidentes ocurridos en los últimos días.

En primer lugar, el funcionario de la comuna limeña reconoció las fallas en el sistema de este centro de atención, pero indicó que esto se debe exclusivamente al proceso de transición de funciones desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo que ocasionó estos inconvenientes.

"Ha habido una transición entre las funciones del MTC hacia la Municipalidad de Lima y en ese sentido hubo pequeñas intermitencias de carácter informático que han generado un problema en la emisión de licencias, como en los exámenes correspondientes", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En declaraciones a Exitosa, el gerente de movilidad urbana de la MML, Alberto Peralta, respondió ante las quejas de los usuarios en el nuevo centro de emisión de licencias para conducir. El vocero precisó que "se ha mejorado el servicio" para evitar los... pic.twitter.com/VvQZ6wSYlk — Exitosa Noticias (@exitosape) April 27, 2026

Hubo aglomeración de usuarios

En esa misma línea, el representante de la Municipalidad de Lima aseguró que las fallas informáticas reportadas ocasionaron aglomeración de usuarios por lo que cuando abrieron sus puertas al pública se reportaron las largas colas e incomodidades.

Sin embargo, el funcionario aseguró que todos los inconvenientes ya han sido superados por lo que el servicio viene operando con total normalidad. Por ello, invitó a los limeños a acudir a esta zona de Lima Norte para realizar los trámites que tengan pendientes.

"Es importante tener en cuenta que desde el jueves donde se aprobó el convenio, no se trabajó como cinco días por lo que hubo una acumulación significativa de usuarios que se han acercado a dar sus exámenes y recoger sus licencias lo que ha generado distorsión, pero ya se ha mejorado el servicio y tenemos mejor fluidez de los sistemas informáticos para darles mejor atención", añadió.

En resumen, la Municipalidad Metropolitana de Lima respondió por las quejas en el Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, ubicado en Comas, dejando en claro que las complicaciones ya fueron superadas y que ahora el servicio opera con normalidad.