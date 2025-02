Morgue Central de Lima continúa hacinada de cadáveres: Trabajadores del MP denuncian desinterés del Ejecutivo

En diálogo con Exitosa, David Hereña, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, señaló que la situación en la Morgue Nacional continúa sin cambios. Afirmó que la situación no ha cambiado y alertó sobre las carencias y problemas que afectan su funcionamiento.

En conversación con Katyusca Torres Aybar para el programa 'Exitosa Te Escucha', el secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público informó que el establecimiento de la Morgue Central de Lima y Callao aqueja la falta de presupuesto y personal.

Las carencias que presenta la Morgue producen que haya una gran cantidad de cadáveres hacinados y que varios sistemas no funciones de manera correcta. David Hereña informó que el Ministerio Público solo recibió el 30% del presupuesto acordado.

Esta reducción de ingresos limita todas las actividades que deben realizar y solo demora los procedimientos a seguir. El secretario comunicó que de igual forma no cuentan con los implementos básicos para un correcto procedimiento de los profesionales.

"La Morgue tiene un hacinamiento de cadáveres, tiene sistemas que no funcionan como los ascensores para trasladar cavares. No funciona desde noviembre y no hay recursos para arreglarlos. Cada cubil debe albergar 3 a 4 cadáveres, esto hace que las refrigeraciones no funcionen. No hay dinero para comprar los nichos", comentó.