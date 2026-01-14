Hugo de Zela anuncia que ciudadano peruano detenido en Venezuela fue liberado

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, informó la liberación del ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez quien permaneció detenido en Venezuela tras ser acusado de conspiración por el régimen chavista.

No es el primer caso de un connacional arrestado por el gobierno venezolano. El peruano Renzo Huamanchumo reveló torturas sufridas durante su detención arbitraria por el régimen de Nicolás Maduro.

Ciudadano peruano fue liberado

La Cancillería peruana informó que la mañana del miércoles 14 de enero el ciudadano peruano Marco Antonio Madrid Martínez fue liberado en el país vecino y se encuentra en coordinación con las autoridades peruanas.

"Quería empezar por darles una noticia que nos alegró mucho esta mañana, teníamos algunos peruanos detenidos en Venezuela y hoy en la mañana nos han comunicado que el señor Marco Antonio Madrid Martínez ha sido liberado esta mañana, así que ya está en contacto con nuestras autoridades consulares", informó.

Marco Antonio Madrid habría sido detenido desde el pasado 19 de diciembre del 2024 y habría permanecido como preso político en la cárcel de El Rodeo I. La detención del ciudadano peruano habría respondido a una supuesta acusación de conspiración en contra del régimen chavista.

El canciller Hugo de Zela informó sobre la liberación durante una conferencia de prensa previa a la firma de un acuerdo entre la Cancillería con la Organización de los Estados Americanos sobre las misiones internacionales de observación durante las elecciones generales 2026.

El ministro de Zela informó que el connacional ya se encuentra en contacto con las autoridades consulares para determinar su traslado hacia el territorio peruano.

En enero del 2025 el gobierno peruano emitió un comunicado oficial donde exige la liberación de cuatro ciudadanos peruanos por haber sido detenidos arbitrariamente.

Tras la captura del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, el régimen chavista ha dado paso a la liberación de presos políticos. Con esto, al menos un ciudadano peruano más estaría por ser liberado.

Otro peruano detenido reveló torturas en cárcel venezolana

El peruano Renzo Huamanchumo reveló que durante el tiempo que estuvo secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro sufrió de diversas torturas que continúan afectando su estabilidad física y emocional.

Huamanchumo también fue acusado de conspirar contra Maduro y posteriormente fue liberado a mediados de julio del 2025 tras un intercambio de detenidos entre los gobiernos de Venezuela y El Salvador.

"A mi me colgaron más de 1 hora, 2 horas colgado de los brazos mientras que ellos me pegaron como si fuera una piñata", reveló el ciudadano peruano ante un medio internacional.

Su testimonio revela las prácticas inhumanas a las que serían sometidos los presos políticos en Venezuela. Ante ello, los líderes opositores venezolanos han exigido la liberación de todos los detenidos arbitrariamente.