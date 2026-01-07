Sismo remece HOY Perú: AQUÍ la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico de este miércoles

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce las últimas noticias sobre el nuevo sismo que remeció el Perú en la mañana de este miércoles 7 de enero: la magnitud, el epicentro, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Sismo sacude Perú este miércoles

Perú se ha visto sorprendido por una serie de sismos en este último fin de semana, pues como se recuerda, nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo.

Debido a esa situación, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir el país. En ese marco es que, a través de las redes sociales del Centro Sismológico Nacional (Censis) de dicha institución, se revela todos los detalles del último sismo que se registró en la mañana de este miércoles.

De acuerdo al más reciente reporte, la actividad sísmica de magnitud 3.5 ocurrió alrededor de las 6:32 a.m. de hoy, en el centro del país, precisamente a 16 kilómetros al noroeste de Junín, con una profundidad de 25 kilómetros y una intensidad de nivel II en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0016

Fecha y Hora Local: 07/01/2026 06:32:38

Magnitud: 3.5

Profundidad: 25km

Latitud: -11.08

Longitud: -76.11

Intensidad: II Junín

Referencia: 16 km al NO de Junín, Junín - Junín — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 7, 2026

¿Cuál fue el epicentro del sismo en Junín?

Además, se indica que el sismo tuvo una latitud de -11.08 y una longitud de -76.11. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI publicó el boletín informativo en el que refirió que el movimiento telúrico registrado esta mañana del 7 de enero tuvo como epicentro el continente.

Epicentro del último sismo, según el COEN-INDECI.

¿Qué hacer en caso de sismo en Perú?

Ante esta nueva actividad sísmica, el COEN-INDECI exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma, evaluar la situación y ayudar a los demás. Asimismo, les recuerda los siguientes consejos que se debe tener en cuenta ante una emergencia en el país:

Antes del sismo

Ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte.

Ten preparada una mochila de emergencia, recordando que los artículos a incluir deben ser productos no perecederos y botiquín de primeros auxilios.

Participa en los simulacros de sismo de tu barrio.

Educa a los niños de tu casa sobre medidas de precaución.

Contrata un ingeniero para reforzar tu vivienda.

Durante el sismo

Mantén la calma.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto. No uses ascensor.

Después del sismo

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106. Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas.

Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos, como el registrado este miércoles, 7 de enero, en Junín, con una magnitud de 3.5 de acuerdo al reporte del IGP.