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ONPE aclara que nunca ha realizado un flash electoral y detalla cómo ofrecerá resultados electorales

La ONPE precisa que nunca realizó flash electoral y detalla que los resultados oficiales se publicarán en tiempo real desde las 5 p.m., cambiando el acceso ciudadano a la información electoral.

La ONPE precisa que nunca realizó flash electoral.
La ONPE precisa que nunca realizó flash electoral.

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/03/2026

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales aclaró que nunca ha realizado un flash electoral, pese a que ese término se usó en espacios informativos, lo que cambia la interpretación sobre cómo se difundían los resultados.

El organismo explicó que lo presentado en anteriores elecciones correspondía a avances de resultados oficiales, construidos a partir del procesamiento progresivo de actas y no a estimaciones como las encuestas a boca de urna.

Este pronunciamiento redefine el concepto instalado en la opinión pública, donde el llamado "flash electoral" era percibido como un corte inicial de resultados, cuando en realidad se trataba de datos oficiales en actualización constante.

Para estas Elecciones Generales, la entidad también confirmó que no habrá presentación de avances, por lo que la ciudadanía deberá acceder directamente a la información mediante su plataforma digital desde el cierre de votación.

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Qué era realmente el flash electoral

Según la ONPE, "lo que se presentaba la noche de la elección era el avance de resultados electorales oficiales", una precisión que busca corregir el uso extendido del término en medios y análisis políticos.

La institución remarcó que estos datos "se actualizan progresivamente, conforme las actas llegan del todo el país y el extranjero", lo que evidencia que siempre se trató de información oficial en desarrollo.

El organismo enfatizó que no existía un flash electoral como tal, sino un sistema de conteo que se mostraba públicamente en un momento determinado de la noche.

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Esta aclaración marca una diferencia clave frente a las encuestas a boca de urna, que sí son proyecciones y no forman parte del sistema oficial de resultados.

Como se verán los resultados en 2026

La ONPE informó que para los próximos comicios "no se realizará la proyección de avance de resultados", eliminando el formato de anuncio centralizado que se observaba en procesos anteriores.

En su lugar, los resultados oficiales estarán disponibles desde las 5 p.m. en la web institucional, donde se actualizarán en tiempo real conforme se procesen las actas en los centros de cómputo.

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Este modelo implica que ya no habrá un primer corte difundido como evento, sino un flujo continuo de conteos oficiales accesibles directamente por la ciudadanía y los medios de comunicación.

La medida también supone un cambio en la forma de seguir la jornada electoral, trasladando el foco hacia el monitoreo digital del conteo en lugar de un anuncio puntual.

La aclaración de que la ONPE nunca realizó flash electoral y la decisión de difundir resultados oficiales en tiempo real marcan el eje de estas elecciones, con un sistema digital basado en avances progresivos y acceso directo a resultados oficiales.

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