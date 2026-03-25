ONU declara la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave: resolución marca posición histórica

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que reafirma el carácter extremo de la esclavitud y la trata transatlántica, calificándolas como uno de los crímenes de lesa humanidad más graves de la historia. La medida busca fortalecer la memoria histórica y visibilizar el impacto duradero de estos hechos en la sociedad actual.

El documento destaca que millones de personas fueron víctimas de un sistema organizado que operó durante siglos, basado en la explotación, la violencia y la deshumanización. El reconocimiento internacional apunta a consolidar una narrativa global que no minimice el daño causado, sino que lo sitúe en el centro de las discusiones sobre derechos humanos.

🔴 La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.



A favor: 123

En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel)

Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 25, 2026

Reconocimiento histórico y educativo

Según la ONU, la resolución también tiene un enfoque educativo y de concientización. Se busca que los Estados promuevan políticas que permitan recordar estos hechos y evitar su repetición. En ese marco, se impulsa la enseñanza de la historia de la esclavitud en sistemas educativos y espacios públicos.

Además, la iniciativa se vincula con el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud, conmemorado cada 25 de marzo. Este tipo de acciones busca mantener vigente la memoria de las víctimas y reconocer el sufrimiento generado por este sistema, que afectó principalmente a poblaciones africanas durante la trata transatlántica.

Impacto actual y votación internacional

La resolución también refleja diferencias entre los países miembros. Durante la votación, Perú respaldó la iniciativa, alineándose con la mayoría de Estados que apoyaron el reconocimiento de la esclavitud como uno de los crímenes de lesa humanidad más graves. Esta posición se enmarca en el compromiso del país con los principios de derechos humanos y memoria histórica promovidos en el sistema internacional.

Sin embargo, no hubo consenso total. Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra de la resolución, evidenciando posturas distintas frente al enfoque del documento. Estas diferencias suelen responder a consideraciones políticas y jurídicas sobre el alcance de las declaraciones y sus posibles implicancias.

Según la ONU, este tipo de resoluciones no es vinculante, pero sí tiene un peso político importante. El resultado de la votación muestra cómo, incluso en temas históricos, persisten debates sobre su interpretación y consecuencias actuales, especialmente en lo relacionado con reparación y responsabilidad internacional.

La resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la esclavitud y la trata de esclavos como crimen de lesa humanidad más grave refuerza el papel de la memoria histórica, el reconocimiento internacional y el debate sobre racismo y reparación, consolidando su relevancia en la agenda global.