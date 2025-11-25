¿Subió o bajó? Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este martes, 25 de noviembre

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás pensando en invertir o cambiar dólares, lo ideal es que te mantengas informado cuál es su precio en la jornada de este martes, 25 de noviembre. Revisa en esta nota el comportamiento de esta divisa en Perú.

¿Cuál es el precio del dólar este martes?

Si tienes ahorros en dólares o estás pensando en invertir en instrumentos financieros que cotizan en esta moneda, es crucial saber si la divisa sube o baja. Incluso las empresas se mantienen a la expectativa sobre cuál es el comportamiento de esta divisa en Perú, ya que dependen de productos importados o que exportan a otros países con monedas vinculadas al dólar.

Pues bien, si el dólar aumenta, puede hacer que los costos de importación también suban, lo que afecta los márgenes de ganancia. Por ello, una entidad que les permite estar al tanto de la fluctuación de esta moneda extranjera, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que a través de su portal oficial revela los valores del tipo de cambio de forma diaria.

A continuación te detallamos cuál es el valor del dólar en la mañana de este martes, 25 de noviembre, respecto a la compra y venta, y así puedas tomar mejores decisiones financieras que ayuden a proteger la economía de tu hogar:

MARTES, 25 DE NOVIEMBRE
COMPRA VENTA
S/ 3.380 S/ 3.397

Pues bien, de acuerdo a los valores revelados, se evidencia una leve baja del precio respecto a la compra en comparación al día de ayer, 24 de noviembre, que estaba S/3.384. Respecto a la venta, se ve un leve incremento respecto al último lunes, que estaba S/3.391.

Tipo de cambio dólar paralelo

El dólar Ocoña es el "dólar de la calle", es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Saber el precio de la divisa en este marco también es esencial, por ello te revelamos cuál es su comportamiento, según el portal de cuantoestaeldolar.pe hoy:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.395

¿A cuánto cerró el dólar ayer?

El tipo de cambio del dólar cerró ayer, 24 de noviembre, en 3,3840, (con una apertura de 3,3820), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3860, con un máximo de 3,3900 y un mínimo de 3,3810, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Recuerda que el comportamiento del dólar depende por varios factores, entre ellos:

La oferta y demanda en el mercado.

Las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU.

La inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

El tipo de cambio cerró ayer a S/3,3840.

