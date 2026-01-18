Más de 1800 peruanos llevan nombres inspirados en los cantantes de BTS

18/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fanatismo peruano de las ARMY, el 'ejército' de seguidoras de la banda de K-Pop BTS, ha elevado el juego de los fans a nivel mundial. Al menos 1800 peruanos ahora cuentan con nombres inspirados en los cantantes del grupo musical surcoreano evidenciando el apoyo incondicional que muestran por la famosa boyband.

1836 peruanos tendrán una relación con la banda internacional de pop surcoreano BTS por toda la vida. Ello, luego que sean registrados con nombres inspirados en los cantantes de este famoso grupo.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) más de 1800 peruanos y peruanas llevan estos nombres luego que "mamás ARMY" hayan decidido demostrar su admiración por los cantantes de este grupo al momento de nombrar a sus hijos.

Hasta el momento, 1233 ciudadanos tienen el nombre de Jin, siendo este el que encabeza la lista con más casos a nivel nacional. En segundo puesto, se encuentra el nombre V (Kim Tae-hyung) que es llevado por 384 compatriotas.

En el siguiente puesto se encuentra Jimin con 133 peruanos en el territorio nacional. Suga con 45 casos, Jugkook con 40 solo y uno solo con el nombre J-Hope.

La espera por los conciertos que realizará la banda surcoreana en Lima enciende la euforia por parte de las más entusiastas fanáticas peruanas de Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, V, RM y Jimin.

Es así que una fanática peruana de la banda de K-POP BTS se hizo viral en redes por organizar una pollada para recaudar fondos y comprar su entrada para el concierto en Lima.

Organizan pollada por concierto de BTS en Lima

Una entusiasta fanática de la banda de pop surcoreana publicó un video que rápidamente se hizo viral a través de TikTok. En el anuncio indicó que inició con la venta de chocotejas para recaudar los fondos. Logró vender toda su mercadería en su universidad lo que la alentó a continuar.

Es así que su emprendimiento se transformó y se animó a organizar una pollada para generar más ganancias. La fanática tiene como meta llegar a la capital y pagar su estadía por lo que el esfuerzo es mayor tal como las ganas de cumplir su sueño.

La usuaria comentó que tiene como meta lograr estar en la zona VIP del evento, lo que sumado a los pasajes ascendería hasta los S/3000 para poder pagar todos los requerimientos.