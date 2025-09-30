Paro de transportes: Conoce aquí las universidades que han anunciando modalidad virtual para este 2 de octubre

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el anuncio de paro de transportistas para el jueves 2 de octubre, las universidad públicas y privadas han emitido sus comunicados anunciando el cambio a clases virtuales con el fin de resguardar a su comunidad.

Universidades anuncian clases virtuales

Las instituciones de educación superior públicas y privadas han anunciado un cambio de clases presenciales a virtuales debido al paro convocado para el 2 de octubre por diversas empresas de transporte en toda la ciudad.

Al haberse afectado el servicio de transporte público del alumnado y la comunidad universitaria en general, tres universidades han anunciado un cambio a modalidad remota.

Entre las universidades que han confirmado las clases virtuales para este 2 de octubre se encuentran: Universidad de Lima (ULima), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico (UP), que han confirmado la modalidad virtual.

En el caso de la PUCP, indicó que las actividades académicas presenciales se darán de forma virtual. Sin embargo, las clases, prácticas o laboratorios que no puedan realizarse de forma remota se reprogramarán. Además, indicó que mantendrán abiertas sus instalaciones, sin embargo, algunas de ellas se darán previa coordinación.

Comunicado PUCP

En el caso de la Universidad del Pacífico, indicaron que las clases de la Escuela de Postgrado, Escuela Preuniversitaria e Idiomas se darán de forma virtual. En el caso de los exámenes de pregrado programados para el jueves se trasladarán hacia el lunes 6 de octubre. De la misma forma, las clases, prácticas y cursos EFES, según coordinación con cada docente. Este centro también mantendrá abierto su centro de estudio.

Comunicado Universidad del Pacífico

En el caso de la Universidad de Lima, solo indicó que debido al paro convocado por parte de los transportistas para este 2 de octubre, todas las clases se dictarán de manera virtual.

Comunicado de la Universidad de Lima

Transportistas convocan paro para este 2 de octubre

Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), 460 empresas de transporte público de Lima y Callao paralizarán su servicio habitual para acatar el paro este jueves.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación, indicó que los transportistas han tomado esta medida debido a la alta criminalidad bajo la que trabajan a diario. "Pedimos mil disculpas a la población, que vamos a tomar esta medida, pero nos obliga el Gobierno".

Ante la falta de solución a la extorsión, los transportistas han decidido reclamar por seguridad a las autoridades policiales y gubernamental, por ello, acataren el paro este 2 de octubre.