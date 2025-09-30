Cayó 'Pequeño J': Así fue la captura del presunto autor de un triple feminicidio en Argentina

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Este martes 30 de setiembre, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias 'Pequeño J' fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando el presunto autor intelectual de un triple feminicidio en Argentina iba abordo de un tráiler en la Panamericana Sur.

Así fue la captura en la Panamericana Sur

El presunto autor intelectual y líder de una banda criminal en Argentina, alias 'Pequeño J', fue detenido durante la tarde de este martes 30 de setiembre en el distrito de Pucusana en Lima.

El delincuente era buscado por la Policía Federal de Argentina (PFA) desde el pasado 19 de setiembre, fecha en la que habría cometido el desgarrador crimen en contra de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Según las imágenes obtenidas, se observa que la PNP interviene un tráiler en la Panamericana Sur a la altura del distrito de Pucusana en medio del gran congestionamiento vehicular por protestas en la vía.

Valverde Victoriano fue descendido del camión y capturado por la División de Investigaciones Especiales de la PNP. Las primeras palabras del cabecilla del triple crimen fue intentar culpar al que habría sido el conductor del camión.

"Al que están echando la culpa es a él", dijo el delincuente.

Al momento de descender del vehículo, 'Pequeño J' no mostró mayor resistencia. Aún se desconoce si portaba algún arma de fuego en su posesión. La intervención fue un trabajo en conjunto de la actuación policial peruana junto a la Policía Federal de Argentina.

Como se conoce, el lugarteniente de Tony Janzen, Martín Agustín Ozorio, también fue capturado este 30 de setiembre, durante la mañana, en Lima Norte por parte de la Policía Nacional. Ozorio sería la mano derecha de 'Pequeño J' y uno de los principales cómplices del triple crimen. Ambos delincuentes tenían alerta roja de la Interpol internacional.

'Pequeño J' y Matías Ozorio llegarán a Dirandro en San Isidro

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J' y Martín Agustín Ozorio llegarán durante la noche del 30 de setiembre a la sede central de la Dirección Antidrogas ubicada en el distrito de San Isidro.

Ambos criminales fueron detenidos tras el trabajo de inteligencia de la PNP en constantes coordinaciones con las autoridades policiales de Argentina. A 'Pequeño J' se le atribuye haber participado en el triple feminicidio con tortura, causar sufrimiento, padecimiento, según el pedido del organismo internacional, Interpol.