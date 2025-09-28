PNP reprime a manifestantes de diversos gremios que intentaron ingresar al Congreso de la República

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las protestas en el Centro de Lima cumplen su cuarto día y una vez más, los manifestantes intentaron tomar un edificio público, siendo el Congreso de la República en la avenida Abancay, uno de los objetivos. Por tal motivo, la Policía Nacional del Perú desplegó un contingente que los reprimió de las inmediaciones.

Manifestantes tumbaron reja

Al encontrarse en los exteriores del palacio legislativo, el grupo de personas que protesta contra el gobierno de Dina Boluarte, entre los que destaca la 'Generación Z', tiraron a bajo las rejas que la custodiaban. Esto obligó a las fuerzas del orden a lanzar bombardas para dispersarlos.

Posteriormente apareció el cerco policial, que de a pocos tomó la avenida Abancay e hizo retroceder a los manifestantes. La mayoría de los ciudadanos debió replegarse por varias cuadras, cruzando el puente Ricardo Palma y llegando hasta la zona de Acho, en el distrito del Rímac.

Policía peruana reprime una protesta de la 'Generación Z' con gas lacrimógeno. pic.twitter.com/yPC1OG8oJj — Angie_JCV (@AngieJcv8963) September 29, 2025

Aunque esta movilización no tuvo mayores actos vandálicos, aparte del derribamiento de la reja y la quema de algunos cartones en el frontis del parlamento, la policía debió actuar, sin que se reporten disparos de perdigones, pero sí lanzando gases lacrimógenos.

Desde el otro lado del puente, los asistentes resignados, se reagruparon a la espera de una siguiente acción. En ese transcurso, habrían detectado a un presunto agente Terna, que estaba tomando fotos para identificarlos. El individuo fue rodeado e interrogados por las personas presentes.

PNP cerró acceso a Abancay desde el Rímac

Luego de hacerse con la avenida Abancay, el cordón policial llegó al otro lado del puente Ricardo Palma, para asegurarse de que los manifestantes no regresen al Centro de Lima. El clima pareció calmarse, debido a que no hubo una intención de los ciudadanos para enfrentarse ante los efectivos.

Sin embargo, a esta ubicación continuaron llegando más agentes, ante un eventual cambio en el panorama. Mientras la gente que protestaba se limitó a lanzarles gritos, el contingente policial conservó su formación en fila, resguardados por sus escudos.

Pero la calma duró poco, y de un momento a otro, los policías empezaron a disparar contra un grupo de personas, que aparentemente estaban cometiendo actos vandálicos. Tras esto, se registró a un joven herido, al que le cayó un proyectil en uno de sus hombros.

Así, el intento de los manifestantes de tomar el Congreso de la República fracasó. Efectivos de la PNP los reprimieron con un movimiento grupal que los obligó a retroceder, llegando a cruzar el puente Ricardo Palma, que separa el Cercado de Lima con el Rímac.