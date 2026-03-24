Tomás Gálvez descarta regreso de José Domingo Pérez y Rafael Vela: "Son el ejemplo del fracaso"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Fiscal de la Nación Tomás Gálvez aseguró que mientras permanezca en el cargo no permitirá el retorno de Rafael Vela y José Domingo Pérez al Ministerio Público como coordinadores de algún grupo especializado debido a que su actuación como fiscales afectó negativamente a la institución.

Mal accionar de fiscales

En entrevista con El Comercio, el recién designado como fiscal de la Nación firme, se refirió a la no ratificación de José Domingo Pérez como fiscal y la suspensión de Rafael Vela.

"Mientras yo este, en absoluto [volverán a la Fiscalía] porque esos señores son el ejemplo del fracaso del Ministerio Público. Se ha deslegitimado el Ministerio Público en gran parte por la actuación de estos dos señores", expresó.

Ello, debido a que ambos, según el titula de la Fiscalía, han demostrado su fracaso. Además, consideraron que gran parte de la deslegitimización de la institución se da por el accionar de ambos fiscales como parte del Equipo Especial Lava Jato.

Como se recuerda, Gálvez como interino desactivó los Equipos Especiales y sostuvo que estos no han tenido una función efectiva, pues lamentablemente no han tenido resultados, sumado a que gastaron mucho dinero, acción que será investigada.

"Han gastado un montón de plata y no han dado un mínimo resultado. Lamentablemente no hay registro de las cifras totales, yo he pedido de todos los medios pero no hay registros. No es que se hayan tirado la plata pero no han registrado debidamente", informó.

Investigaciones contra candidatos

En cuanto a las investigaciones a candidatos, como la abierta contra Rafael López Aliaga por el presunto endeudamiento de 4 mil millones de soles en la Municipalidad Metropolitana de Lima que se da en medio de la campaña electoral, Gálvez, señaló es el trabajo del Ministerio Público.

"El problema es cuando esa investigación la instrumentalizan para perjudicar al candidato, esa es otra cosa, eso no ser está haciendo ni se va a hacer, lamentablemente eso se hizo en el caso de Keiko Fujimori", reconoció.

En ese sentido, aseguró que un hecho como el ocurrido contra la candidata de Fuerza Popular no se volverá a repetir mientras continúe en el cargo.

Por ello, el fiscal de la Nación Tomás Gálvez sostuvo que no permitirá que José Domingo Pérez ni Rafael Vela regresen al Ministerio Público con un cargo de liderazgo.