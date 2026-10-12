Peruana es asesinada en Florida: su hijo es acusado por crimen y familia busca repatriar restos

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ylda Lucía Cabello Ynocente, natural de Huancayo, fue encontrada sin vida en la casa que compartía con su hijo en Tamarac, en Florida. Según reportes de las autoridades citados por medios locales, los agentes acudieron al inmueble la noche del viernes 9 de octubre, tras recibir una alerta por un apuñalamiento.

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer con heridas de arma blanca y los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar. El caso es investigado por la Oficina del Sheriff de Broward, que detuvo al hijo de la víctima, Manuel Antonio Farfán Cabello, de 28 años, como presunto responsable.

Ylda Cabello y su hijo, y su supuesto asesino, Manuel Farfán

Hijo enfrenta cargo de asesinato

Farfán Cabello fue arrestado la misma noche del incidente y enfrenta un cargo de asesinato, de acuerdo con los registros judiciales citados por la prensa estadounidense. Durante su comparecencia ante un juez, se le negó la posibilidad de salir en libertad bajo fianza y se dispuso una evaluación de salud mental, según reportes locales.

Farfán permanece retenido por las autoridades de Florida

Hasta la información difundida por las autoridades, no se habían esclarecido públicamente las circunstancias que desencadenaron el ataque. La investigación continúa abierta y la acusación contra el detenido no constituye una declaración de culpabilidad.

Familia busca traer sus restos

Además de afrontar la pérdida, los familiares de Ylda Lucía buscan repatriar su cuerpo al Perú para sepultarlo junto a su madre, quien había fallecido semanas antes. Rocío Untiveros Peñaloza, cuñada de la víctima y tía del acusado, viajó desde Lima a Florida tras conocer lo ocurrido y explicó que intenta gestionar el traslado de los restos.

Consulado General del Perú en Miami

La familiar señaló que desconoce los procedimientos necesarios para completar el trámite y que la barrera del idioma dificulta las gestiones. Ante esta situación, el Consulado General del Perú en Miami tomó contacto con los allegados y ofreció apoyo para facilitar los procedimientos consulares de repatriación.

Mientras las autoridades estadounidenses continúan con las diligencias, la familia espera concretar el retorno de la mujer a su país de origen. El caso permanece bajo investigación en el condado de Broward.