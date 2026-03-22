Irán amenaza con cerrar completamente el estrecho de Ormuz si EE. UU. ataca centrales eléctricas

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las Fuerzas Armadas iraníes amenazaron este domingo con cerrar por completo el estrecho de Ormuz, la advertencia se da luego de que el presidente Donald Trump avisó que si Irán no reabre el estrecho en 48 horas atacaría las centrales eléctricas.

Respuesta a amenaza

Tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el último cerro de facto el estrecho de Ormuz y advirtió de posibles ataques a los buques que intenten ingresar. Esta medida ha tenido un impacto económico a nivel internacional, por ello Washington amenazó con atacar las centrales eléctricas de Irán si no permitía el acceso.

Ante ello, Irán respondió con otra amenaza, que sería cerrar totalmente el estrecho, si se concreta el ataque que advirtió Donald Trump. Ello complicaría aún más la situación internacional, pues el cierre está siendo aplicado estrictamente para Estados Unidos e Israel, por lo que de cerrar totalmente ningún otro país exportador podrá sacar petróleo.

"El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas", afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas iraníes.

Irán hasta la fecha ha efectuado un cierre fáctico, pero un un número reducido de buques han podido transitar por allí, el equivalente al 5% de su volumen previo al conflicto, según la empresa de análisis Kpler.

Países condenan cierre de estrecho de Ormuz

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Japón y Canadá emitieron un comunicado en conjunto este jueves 19 de marzo sobre el estrecho de Ormuz. En el exhortan a Irán a "cesar inmediatamente" los ataques en contra de este estratégico punto para el suministro mundial de petróleo.

Además, condenan "en el sentido más enérgico" los recientes ataques de Irán en contra de barcos comerciales desarmados en el golfo Pérsico, así como infraestructuras civiles e instalaciones de gas. Con ello, reprochan el cierre "de facto" del estrecho de Ormuz por las fuerzas militares iraníes.

"Hacemos un llamamiento a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho de Ormuz a la navegación comercial", se lee en el comunicado.

Por tal razón, exponen su "disposición a contribuir con los esfuerzos apropiados" con el fin de garantizar el paso seguro por el corredor energético. Hace unos días atrás, Donald Trump hizo un llamado a diversos países para mantener el estrecho "abierto, seguro y libre".

🚨 | Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos y Japón emiten una declaración conjunta condenando a Irán y expresando su "disposición a contribuir a los esfuerzos apropiados para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz". pic.twitter.com/Sd6NMrdkfY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 19, 2026

Es en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán que este último respondió a la amenaza de Washington sobre atacar las centrales eléctricas del país de Medio Oriente. Irán respondió advirtiendo que si se concreta el ataque cerrarán totalmente el estrecho de Ormuz.