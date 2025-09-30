'El Monstruo': Piden que se le interrogue en Paraguay para conocer sobre filtración en PNP

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista del Bloque Democrático Popular, Carlos Zeballos, saludó la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay pero exigió que antes de que sea extraditado se revele quién le filtraba la información para lograr fugar.

Filtración desde la PNP

Luego que, desde Paraguay se acusaran filtraciones de información de parte de la policía peruana, en cuanto a los operativos que buscaban dar con el líder de 'Los Injertos del Cono Norte'. El congresista Zeballos usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

En la publicación saludó la importante captura que "representa un duro golpe contra el crimen organizado" y felicitó a las autoridades paraguayas por el logro.

Noticia en desarrollo...