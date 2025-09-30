RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Pide claridad

'El Monstruo': Piden que se le interrogue en Paraguay para conocer sobre filtración en PNP

El congresista Carlos Zeballos exigió que se revele quién filtró información a 'El Monstruo' para que escape, para ello pide un interrogatorio contra el criminal en Paraguay.

Carlos Zeballos sobre 'El Monstruo'
Carlos Zeballos sobre 'El Monstruo' (Composición Exitosa)

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/09/2025

El congresista del Bloque Democrático Popular, Carlos Zeballos, saludó la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay pero exigió que antes de que sea extraditado se revele quién le filtraba la información para lograr fugar. 

Filtración desde la PNP

Luego que, desde Paraguay se acusaran filtraciones de información de parte de la policía peruana, en cuanto a los operativos que buscaban dar con el líder de 'Los Injertos del Cono Norte'. El congresista Zeballos usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto. 

En la publicación saludó la importante captura que "representa un duro golpe contra el crimen organizado" y felicitó a las autoridades paraguayas por el logro. 

Noticia en desarrollo...

'El Monstruo' Carlos Zeballos congresista PNP

