Cusco: Tres funcionarios municipales fueron detenidos por corrupción

La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) en coordinación con la Fiscalía realizaron la detención de tres funcionarios de la municipalidad distrital de Quellouno, en la provincia de La Convención, acusados de colusión en agravio del Estado.

Tres funcionarios de la municipalidad distrital de Quellouno fueron detenidos por el delito colusión en agravio del Estado. Los tres funcionarios detenidos fueron identificados como Denis Quispe Vila, jefe de logística; Luis Paiva Palomino, cotizador y Cindy Carolina Flores Huamán, residente de una obra.

La intervención estuvo a cargo de la Dircocor y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que llevaron a la detención en flagrancia de las tres personas. El inicio de la investigación se dio tras la alerta de un presunto direccionamiento en el proceso de adquisición de pinturas para el mejoramiento de la Plaza de Armas de Quellouno.

En la verificación dentro de la municipalidad, los agentes policiales y funcionarios del MP constataron que la plaza y había sido remodelada tras los trabajos de obra de pintado de paredes, postas, bancas y sardineles, pese a que el expediente de compra aún no había concluido.

Según las primeras investigaciones, el proveedor habría entregado los materiales desde el 1 de setiembre, lo que evidenciaría una concertación y ejecución irregular del proceso. Los tres funcionarios estarían implicados en haber recibido y validado previo a que la contratación se resolviera formalmente. Por el momento, la Dircocor aún continúa investigando a otros implicados en el caso.

Por otro lado, en la municipalidad de Megantoni, en la provincia de La Convención, también se detuvieron en flagrancia a cuatro funcionarios por el presunto direccionamiento de un concurso público en dicha localidad.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Washington Daza Zúñiga, residente de obra; Ignacio Huanca Torres, supervisor de obra; Elizabeth Maribel Argandoña Guerrero y Yesica Quintana Morales, especialistas en contrataciones.

La investigación determinó que se había contratado una excavadora por el precio de S/3,500 para los trabajos de protección de riberas del río Bajo Urubamba, sin que el proceso de contratación se haya concretado.

La Dircocor en trabajo con el Ministerio Público (MP) lograron la detención de funcionarios implicados en delitos de colusión en dos municipalidades de Cusco, municipalidad de Quellouno y de Megantoni por contrataciones no concretadas formalmente.