Policía interviene y dispara a menor venezolano tras notar que portaba un arma de fuego en el Callao

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo episodio de violencia urbana se registró la tarde de este jueves en el distrito de La Perla, Callao, cuando un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó contra un menor de edad de origen extranjero que portaba un arma de fuego.

El joven, identificado con las iniciales J.J.R.G., de 17 años y de nacionalidad venezolana, resultó herido en el brazo y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión.

La intervención policial

El hecho ocurrió en la intersección del Jr. Cahuide y Jr. Brasil, donde el agente policial notó actitudes sospechosas del menor junto a otra persona en una motocicleta. Al intentar intervenirlos, el joven presentó resistencia y fue entonces que el oficial se percató de que portaba una pistola. Ante la amenaza, el policía reaccionó disparando, lo que dejó al adolescente herido.

Las cámaras de vigilancia de la zona registraron el momento de la intervención. En las imágenes se observa a los dos jóvenes conversando con actitudes sospechosas, la llegada del policía y la resistencia del menor. El registro también muestra el instante en que el agente descubre el arma y decide abrir fuego, hiriendo al adolescente en el brazo.

Tras el incidente, la PNP decomisó el arma de fuego hallada en posesión del menor. El joven fue trasladado de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención médica. La policía inició las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y la procedencia del arma.

Pronunciamiento oficial

La Municipalidad de La Perla emitió un comunicado oficial en el que informó que espera una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. El pronunciamiento subrayó la necesidad de reforzar la seguridad en el distrito y de garantizar que las intervenciones policiales se realicen dentro del marco legal.

El Callao se ha convertido en una de las zonas más golpeadas por la delincuencia en los últimos años. La presencia de armas de fuego en manos de menores de edad y extranjeros refleja la complejidad del problema y la urgencia de medidas integrales. La intervención de este jueves se suma a una serie de operativos recientes que buscan frenar la ola de criminalidad en el puerto.

El caso abre también una discusión sobre el uso de la fuerza policial y la creciente inseguridad en el Callao. Mientras las autoridades investigan lo sucedido, la comunidad exige respuestas claras y acciones firmes para enfrentar la delincuencia que afecta a la región.