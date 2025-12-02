Policía en presunto estado de ebriedad disparo contra mototaxista tras negarse a pagar: "Me quería matar"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho fue protagonizado por un suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú en San Juan de Lurigancho. Luego de haber recibido el servicio de un mototaxista, este efectivo, que se encontraba en presunto estado de ebriedad, disparó en repetidas oportunidades contra el conductor de la unidad móvil al negarse a pagar por la carrera

Policía disparó contra mototaxista en SJL

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 9:00 p.m. del domingo 30 de noviembre en la urbanización San Hilarión. El agente tomó la unidad menor desde el paradero Metro hasta la calle Celedonias donde se encontraba su vivienda.

Cuando llegó a su destino, el atacante identificado como Christian Apolinario Ancalla ingresó a su domicilio supuestamente pasar sacar dinero y pagar por los servicios. Sin embargo, luego de 10 minutos, este bajó con su arma de reglamento en mano, se negó a pagar e inició una serie de disparos contra el joven conductor que también es estudiante de administración.

"Estaba en estado de ebriedad el señor y la cosa que lo llevé hasta su casa, el señor agarró y me dijo espérame 5 minutos que voy a bajar plata. Bajó a los 10 minutos, pero bajó con la pistola en la mano a quererme matar. Se baja me rastrilla la pistola en la cara y me dice 'No te voy a pagar nada perro' y ahí jala el gatillo, pero gracias a Dios la bala no salió", indicó a Latina.

La víctima intentó esquivar las balas en repetidas ocasiones y gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Sin embargo, el suboficial siguió con su ataque, pero por suerte ningún proyectil logró impactarlo. Tras salir ileso, el joven procedió a denunciar el ataque señalando que el policía se encontraba en estado de ebriedad.

"En ese momento empiezo a gritar 'ayúdenme, ayúdenme, me quiere matar'. Y ahí la gente salió por arriba, luego el policía rastrilló su pistola y se metió a su casa", agregó.

Denuncian irregularidades en la denuncia

El abogado de mototaxista, Marcos Martínez, denunció demora en los exámenes de ley ya que al momento de su intervención no se le llevó de inmediato a pasar por el exámenes de dosaje etílico como corresponde a ley. Esta prueba se realizó recién luego de varias horas generando la molestia de los familiares.

"Cuando la policía lo intervino, se encontraba en estado de ebriedad. Porqué motivo no se le llevó inmediatamente a pasar por el dosaje etílico, porqué motivo se ha esperado hasta las 5 de la mañana para pasar por los exámenes de ley", contó el letrado.

En esa misma línea, la madre exige tratamiento psicológico. garantías de seguridad para su hijo y todo el peso de la ley para este policía que pudo haberle arrebatado a su heredero.

En resumen, un mototaxista salvó de morir tras ser atacado a balazos por un policía en presunto estado de ebriedad en SJL.