Juan Manuel Vargas: Dosaje etílico revela si el exfutbolista estaba ebrio durante accidente

El 10 de noviembre, Juan Manuel Vargas estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Magdalena del Mar, lo que generó rumores sobre su posible estado de ebriedad al momento del choque. Aunque en su momento el exfutbolista desmintió estas especulaciones, un dosaje etílico reveló si realmente estaba ebrio cuando perdió el control de su camioneta.

La madrugada del 10 de noviembre, alrededor de la 1:00 a.m., Juan Manuel Vargas circulaba por la cuadra 1 de la avenida Javier Prado Oeste, a bordo de una camioneta que pertenecía a su amigo Jonathan Rubén Bellido.

En circunstancias que aún se investigan, el 'Loco' Vargas perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un poste de alumbrado público. El impacto causó serios daños al parachoques del automóvil, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales.

A través de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, se pudo observar el momento en que el 'Loco' Vargas y sus acompañantes, con la ayuda de transeúntes, lograron mover la camioneta que bloqueaba el tránsito en la vía. Pocos minutos después, el personal de serenazgo llegó al lugar para atender la situación.

Tras el accidente, Juan Manuel Vargas se presentó ante los medios de comunicación en las afueras de la comisaría de Magdalena del Mar. En su intervención, el exfutbolista de Universitario de Deportes y la selección peruana trató de explicar lo sucedido, mencionando que su distracción fue la causa del accidente.

"Tuve una distracción. Cuando me estaba retirando a mi casa, pasó este accidente, pero bueno, ya me puse a disposición. Hemos cumplido con todo. No (descarto estado de ebriedad). Estoy con mi brevete y todo. Ya hice todo el procedimiento. Pedir disculpas a mi familia, ya pasó", señaló.