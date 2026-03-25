Macarena Vélez arremete contra Alejandra Baigorria tras ampay de Said: "Pensó que él Espíritu Santo lo cambió"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Macarena Vélez finalmente rompió su silencio tras el polémico ampay de Said Palao en Argentina, dejando entrever que él habría tenido actitudes poco correctas cuando eran pareja. Además, indicó que Alejandra Baigorria no debería estar sorprendida por el accionar de Said, ya que ella sabía muy bien cómo era el chico reality antes de oficializar su relación.

Macarena Vélez arremete contra Alejandra Baigorria

Macarena realizó una transmisión en vivo en redes sociales y, repentinamente, empezó a hablar del ampay que Magaly Medina emitió la semana pasada y que puso a la farándula de cabeza. Recordemos que ella y Said fueron novios en el pasado, mucho antes de que Alejandra se enamorara del 'Samurái'.

Vélez aseguró que Alejandra no debería estar sorprendida por las actitudes de Said, ya que lo conocía muy bien antes de formalizar una relación. También dejó entrever que el chico reality no habría sido un santo en el pasado.

"No me sorprende nada lo que ocurrió en ese ampay. A ella tampoco debería sorprenderle; o sea, yo creo que sí está sorprendida porque pensó que tal vez esa persona cambió o que el Espíritu Santo lo había cambiado, pero claramente no , el Espíritu Santo no hace magia", dijo en un inicio.

Enseguida, recordó que en el pasado le había contado a Alejandra sobre los problemas que tenía con Said y, aun así, ella decidió iniciar una relación con él. Macarena no se mostró solidaria con la empresaria, aunque sí aceptó que debe estar muy decepcionada y dolida por la traición de su esposo.

"En ese momento, cuando pensé que tenía una amistad con la señora, yo le comenté todo lo que me pasaba a mí y pasó un tiempo y decidió estar con esta persona (Said). Entonces, sorprendidos no creo que estén; en lo que sí, es que le debe chocar o doler, porque ya tiene bastante tiempo con esta persona", agregó.

Alejandra estaría desesperada por comprobar infidelidad

En la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', Onelia confesó que Said Palao le habría sido infiel a Alejandra durante su viaje de despedida de soltero en marzo de 2025. Por ello, la fiesta en el yate y la casa de campo en Argentina, ocurrida hace dos semanas, sería la segunda vez que el chico reality traiciona a la empresaria.

Debido a todo lo expuesto, Onelia afirmó que habló con Alejandra y que ella se siente desesperada y en busca de respuestas sobre la presunta infidelidad de Said. "Quiere que le diga todo... Ale está tan desesperada que quiere pagar para que le digan", señaló al reportero de Magaly.

En esa misma línea, aseguró que Baigorria estaría interesada en tener pruebas fehacientes de la infidelidad de Said, para lo cual no escatimaría en gastos e incluso estaría pensando viajar al extranjero para conseguir las respuestas que necesita.

De esta manera, las declaraciones de Macarena Vélez reavivan la polémica en torno a Said Palao y su relación con Alejandra Baigorria. Mientras crecen las especulaciones, el pasado vuelve a tomar protagonismo, dejando entre dudas y tensiones una historia que, lejos de cerrarse, sigue dando de qué hablar en la farándula.