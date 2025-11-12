¡Hasta por 10 horas! Anuncian corte de agua para el 13 de noviembre: Verifica si tu distrito se verá afectado

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Otro corte de agua en la capital? El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció en su canal de difusión de WhatsApp que el recurso hídrico se verá interrumpido el jueves, 13 de noviembre. Revisa si tu distrito se verá afectado.

¿Por qué es el corte de agua en Lima?

Esta medida, anunciada por la empresa estatal de Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento como limpieza de reservorios y ejecución de empalme. ¿El objetivo? Optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro.

Por ello, exhorta a la ciudadanía a tomar acciones preventivas como almacenar agua anticipadamente para no verse afectados al momento del corte. A continuación la lista de zonas que sufrirán la interrupción temporal del recurso:

Corte de agua en Santiago de Surco

Horario de corte: Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 299.

Áreas afectadas: Urb. Las Casuarinas 4ta etapa.

Interrupción del servicio en Villa María del Triunfo

Áreas afectadas: Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (parte alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asociación Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K19, J20;A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampl. Sector Centenario, Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M.

Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (parte alta) Mzs. F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19, H20, I20; Asociación Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K19, J20;A.H. Arenal Alto, A.H. El Chasqui, Ampl. Sector Centenario, Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. También habrá corte de agua en el sector 309: P.J. San Gabriel Bajo, Sector Vallecito Bajo, A.H. José C. Mariátegui, 30 de Agosto, Santa Rosa de Belén, Ampl. Vista Alegre, Garcilaso de la Vega, Ampl. 1ro de Mayo.

En Magdalena del Mar

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sectores 48.

Áreas afectadas: Urb. Orrantia, Urb. Santa Rosa, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. Javier Prado, Av. Salaverry, Jr. Alberto Del Campo, Av. Justo Vigil.

Sin agua en el Rímac

Áreas afectadas: A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N°03, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores.

A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. Municipal N°03, A.H. Horacio Zevallos, Coop. Miraflores. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Sector 203.

Motivo: Limpieza de reservorio.

En Miraflores

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. Motivo de suspensión : Ejecución de empalme de tubería.

Ejecución de empalme de tubería. Sector 56.

Áreas afectadas: Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. José Larco, Malecón de la Reserva, Av. 28 de Julio, Malecón Armendáriz, Av. La Paz.

En resumen, toma tus precauciones ante el anuncio de Sedapal, en sus redes sociales, de que habrá corte de agua en algunos distritos de Lima este jueves, 13 de noviembre. Si el servicio no se restablece, comunícate al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.