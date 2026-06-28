Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este domingo 28 de junio?

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tener conocimiento de la cotización del dólar en el Perú, hace que los ciudadanos realicen movimientos financieros informados en favor de su economía. Por esta razón, conocer el tipo de cambio de este tipo de moneda se mantiene como uno de los principales indicadores observados por la población, empresas e inversionistas. Conoce los valores del mercado cambiario este domingo 28 de junio.

¿Cuál es la cotización del dólar, según SUNAT?

Según los datos disponibles del mercado cambiario publicados en la página web de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el dólar cerró la última jornada hábil con la compra en S/ 3.406 y la venta en S/ 3.415 Durante esa sesión, la moneda estadounidense presentó movimientos dentro de un rango cercano al nivel de apertura, reflejando no tener variaciones significativas.

Tipo de cambio hoy, domingo 28 de junio

Variaciones del dólar en la semana

En el sistema bancario, las cotizaciones pueden variar según la entidad financiera y el momento del día. Para la última referencia disponible, algunos bancos mostraron valores diferenciados entre compra y venta, debido a que cada institución establece sus propios márgenes de operación.

Página web del BCRP publica variaciones del dólar en los últimos días

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación respecto a la compra del dólar entre el viernes y sábado. Sin embargo, este domingo no se han registrado cambios notables.

Contexto político presente en el territorio peruano

Todo este escenario en torno a la cotización de la moneda estadounidense se desarrolla en un contexto político marcado por la incertidumbre. A ello se suma que el proceso electoral aún no concluye oficialmente, debido a que continúa el conteo de votos entre los candidatos a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Esta situación mantiene la expectativa en los mercados, ya que la falta de un resultado definitivo podría seguir generando volatilidad en el tipo de cambio y en las decisiones de inversión durante los próximos días.

Finalmente, seguir de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense durante los próximos días te permitirá conocer oportunamente el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta este domingo 28 de junio. Contar con esta información facilitará la toma de decisiones financieras más informadas, ya sea para planificar inversiones, realizar operaciones cambiarias o proteger la economía familiar frente a las fluctuaciones del mercado.