RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Moneda estadounidense

Precio del dólar HOY en Perú: AQUÍ el tipo de cambio para este miércoles, 1 de octubre del 2025

Consulta la cotización en compra y venta del dólar en el país durante la jornada de este miércoles, 1 de octubre. Además, encuentra dónde podrás cambiar la divisa de manera segura.

Precio del dólar en Perú.
Precio del dólar en Perú. (Rextie)

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Saber el precio del dólar en Perú es muy importante, tanto para personas como para empresas, porque tiene un impacto directo en la economía y en decisiones cotidianas. Es por ello que te revelamos cuál es el tipo de cambio de esta moneda extranjera en la jornada de este miércoles, 1 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Si vas a viajar al extranjero o hacer compras por internet en dólares, te conviene saber si esta divisa está alto o bajo para decidir el mejor momento para cambiar dinero o comprar. Además, si ahorras en dólares, un tipo de cambio favorable puede proteger tu dinero frente a una eventual inflación del sol peruano.

En ese marco, para tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica, te revelamos los datos reflejados en la página oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto al tipo de cambio para hoy, el primer día del "mes morado".

Tipo de cambio
MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.464

       

S/ 3.476

    

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, en comparación al día de ayer, 30 de septiembre, donde la compra era de S/ 3.475 y la venta de 3.495.

Octavo retiro AFP 2025: Este es el cronograma oficial de solicitudes según el último dígito del DNI
Lee también

Octavo retiro AFP 2025: Este es el cronograma oficial de solicitudes según el último dígito del DNI

¿A cuánto cerró el dólar el martes 30 de septiembre?

El precio del dólar en el país cerró el 30 de septiembre de 2025 en 3,4730, (con una apertura de 3,4800), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4683, con un máximo de 3,4740 y un mínimo de 3,4640, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Cotización y cierre del tió de cambio del dólar, ayer, 30 de septiembre.
Cotización y cierre del tió de cambio del dólar, ayer, 30 de septiembre.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña'

El dólar Ocoña es el 'dólar de la calle', es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa sería:

¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Aquí la cotización del tipo de cambio para este 30 de septiembre
Lee también

¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Aquí la cotización del tipo de cambio para este 30 de septiembre

  • Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.460 | Venta S/ 3.490

Debes tener en cuenta que el precio de esta moneda varía conforme pasan las horas debido a factores como la ley de oferta y demanda, políticos y económicos, así como la intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta y factores internacionales como tasas de interés en EE. UU.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

  • Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
  • Banco de la Nación (BN).
  • Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).
  • Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

En resumen, saber el precio del dólar, si sube o baja, puede ayudarte a saber cómo cuidar tu economía personal o empresarial. Líneas más arribas te revelamos cuál es el tipo de cambio de esta divisa para este miércoles, 1 de octubre.

Temas relacionados Compra del dólar cotización dólar precio del dólar tipo de cambio Venta del dólar

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA