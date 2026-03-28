Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para este sábado 28 de marzo

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú registra un nuevo movimiento este sábado 28 de marzo, generando atención entre ciudadanos, empresarios y especialistas del mercado cambiario. Luego de varios días de relativa estabilidad, el tipo de cambio muestra una variación que podría influir en decisiones financieras y comerciales en el corto plazo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en 3.481 soles, mientras que el de venta alcanza los 3.586 soles . Estas cifras reflejan un incremento frente a la jornada previa, marcando una tendencia que rompe con la calma observada en días anteriores.

Este aumento resulta significativo si se compara con el viernes, cuando la moneda estadounidense se cotizaba en 3.458 para la compra y 3.466 para la venta. La subida evidencia un cambio en la dinámica del mercado, tras al menos tres días consecutivos en los que el dólar había mostrado un comportamiento más estable o con ligeras variaciones a la baja.

Especialistas señalan que estos movimientos pueden responder a factores externos, como la incertidumbre en los mercados internacionales, así como a la demanda local de divisas. Aunque el alza no es drástica, sí genera expectativas sobre el comportamiento del tipo de cambio en los próximos días, especialmente en un contexto económico aún sensible.

En ese sentido, se recomienda a la ciudadanía y a los agentes económicos mantenerse atentos a la evolución del dólar, ya que estas variaciones pueden impactar en precios de productos importados, deudas en moneda extranjera y decisiones de ahorro. El mercado cambiario continúa mostrando señales de volatilidad moderada que podrían prolongarse.

Precio del dólar hoy, 28 de marzo

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

Es así que, el dólar vuelve a mostrar una tendencia al alza tras varios días de calma, reflejando un mercado sensible a factores externos e internos. Aunque el incremento es moderado, expertos recomiendan seguir de cerca su evolución, ya que podría impactar en precios, ahorros y decisiones financieras en el corto plazo.