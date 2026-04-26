Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este domingo 26 de abril?

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar en Perú se mantiene sin variaciones considerables, después de haber registrado una tendencia al alza evidente por al menos cuatro días consecutivos. Ante este escenario, te contamos a cuánto cotiza la moneda estadounidense para esta jornada del domingo 26 de abril.

Dólar hoy: ¿A cuánto cotiza este domingo 26 de abril?

El ecosistema financiero peruano atraviesa una de sus etapas más complejas en lo que va del año, con un dólar que ha encontrado un piso inestable debido a la convergencia de una crisis energética global y la incertidumbre en la política nacional.

Por un lado, el casi asegurado pase a segunda vuelta electoral del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ha generado falta de certeza en los inversionistas, quienes ahora operan con cautela ante posibles cambios en la jefatura del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Por otro lado, el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos (EE.UU) ha distorsionado los flujos comerciales internacionales, ocasionando una caída del precio del petróleo que perjudica en distintos ámbitos económicos del país.

En este contexto, resulta relevante conocer el precio del dólar este domingo 26 de abril. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de la moneda extranjera para este domingo 26 de abril se sitúa en S/ 3.467 para la compra y S/ 3.478 para la venta.

Al contrastar estos datos con el reporte previo, se observa que la cotización oficial no ha experimentado variaciones nominales respecto al cierre del sábado. Ayer, el mercado registró exactamente los mismos niveles: S/ 3.467 para la compra y S/ 3.478 para la venta.

Tipo de cambio oficial del dólar en Perú este domingo 26 de abril. Foto: captura de pantalla

¿Dónde puedo cambiar dólares en Perú?

Si este día deseas adquirir la divisa estadounidense, los ciudadanos disponen de diversas vías legales que se adaptan a distintas necesidades de seguridad y rapidez.

Las opciones más comunes incluyen a las instituciones financieras tradicionales, que operan a través de sus ventanillas o aplicaciones móviles, y a los establecimientos físicos dedicados exclusivamente al intercambio de divisas, como son las casas de cambio.

En este sentido, resulta importante conocer el precio de compra y venta del dólar en el mercado paralelo (mercado informal) para esta fecha. Este, según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, se registra en S/3.450 para su compra y en S/3.490 para su venta.

En resumen, el precio del dólar registra una tendencia estable después de varios días consecutivos de alza.