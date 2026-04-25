Surco: Falsos barristas desatan temor en vecinos tras enfrentamiento con objetos punzocortantes y pirotécnicos

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Vecinos del distrito de Surco denuncian un hecho de inseguridad ciudadana provocada por falsos barristas. Estos sujetos se enfrentaron en plena vía pública con objetos punzocortantes y pirotécnicos. Por tal motivo, los residentes han exigido mayor presencia de las autoridades ante este problema que perdura desde hace varios años atrás.

Desatan temor en vecinos de Surco

El jirón José Penza, en el mencionado distrito limeño, se convirtió en un escenario de violencia total sujetos que portaban diversos objetos peligrosos causaron diferentes estragos poniendo en riesgo la integridad de las familias que viven en dicha zona así como también la infraestructura de sus viviendas inclusive en algunos casos sus vehículos.

De acuerdo a lo manifestado por los testigos y por lo evidenciado en las cámaras de videovigilancia de esta urbanización Honor y Gloria, estos falsos barristas se agreden lanzando piedras, pirotécnicos, con machete en mano. Inclusive amedrentan a los vecinos para evitar que realicen alguna denuncia o queja por lo sucedido.

Sin embargo, las personas se encuentran cansados de esta situación, que llegan frecuentemente al lugar para desatar el caos.Por tal motivo, ya han presentado su queja ante la Municipalidad de Surco y han solicitado ayuda para poder combatir a este tipo de actividades de los tipos, pero hasta el momento no han tenido respuesta alguna.

¿Qué ha realizado la PNP para frenar esta problemática?

Según información obtenida por Latina Noticias, los habitantes de esta zona del distrito de Surco indican que tras la presentación de la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonan hasta el lugar para estacionarse en las esquinas por unos cuantos minutos y dispersan a los violentadores.

No obstante, tras el retiro de los agentes policiales, nuevamente se vuelve a desatar la violencia entre estos pseudo barristas e iniciar con sus actos vandálicos una vez más. Hay que mencionar que los vecinos subrayan que la presencia de las autoridades no es algo frecuente, pero lo que sí podría serlo es el recorrido de patrullaje.

Cabe indicar que este problema no es reciente, sino que persiste desde hace buen tiempo. Tan solo semanas atrás, un grupo de falsos barristas atacaron a un transeúnte en plena Vía Expresa, en Surco y el año pasado un policía quedó en UCI tras recibir una piedra por parte de uno de estos sujetos.

Una problemática enfrentan los vecinos de la urbanización Honor y Gloria en el distrito de Surco, donde falsos barristas desatan la violencia en la vía pública con machetes en mano, lanzando piedras y pirotécnicos. Todo ello ha preocupado a las familias de la zona debido a que se encuentra en peligro su integridad e inclusive la infraestructura de sus viviendas.