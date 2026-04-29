Gobierno de Ayacucho logra reforzar la atención y sanción ante el hostigamiento sexual

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según la Ordenanza Regional N° 022-2025-GRA/CR, el Comité de Intervención Frente al Hostigamiento Sexual (CIFHS) es ahora la instancia responsable de recibir denuncias y dictar medidas de protección. Esta estructura debe operar obligatoriamente en centros tecnológicos, pedagógicos y también artísticos.

Rol de las autoridades regionales

Esta medida surge tras detectarse que diversas instituciones educativas no contaban con espacios adecuados para proteger a las víctimas de conductas sexistas. El Consejo Regional determinó que la falta de estos mecanismos vulneraba los derechos fundamentales de los jóvenes estudiantes.

Se identificó que muchas entidades educativas preferían mantener el silencio para no dañar su imagen institucional o prestigio ante la sociedad. Sin embargo, la nueva normativa prioriza la justicia y la transparencia sobre cualquier interés corporativo o privado.

El comité tiene la facultad de investigar los hechos y emitir recomendaciones de sanción cuando el presunto hostigador sea un alumno. Además, debe asegurar la confidencialidad absoluta mediante un libro de denuncias que registre cada incidente reportado oficialmente.

Esta instancia es la única vía formal para que la comunidad educativa denuncie acoso dentro de los centros de formación superior. La norma busca eliminar las barreras de miedo que impiden a las víctimas señalar a sus agresores.

Ayacucho avanza contra el hostigamiento sexual



En Ayacucho, una ordenanza regional garantiza que institutos y escuelas de educación superior no ignoren ni oculten casos de hostigamiento sexual.



📌 Se establece la obligatoriedad de contar con una instancia que reciba denuncias y... pic.twitter.com/ApGtcMi4vc — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) April 29, 2026

Aporte del Reglamento

Según el documento emitido, la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (DREA) asumirá la responsabilidad de supervisar que cada centro de estudios cumpla estrictamente. No se permitirá que los institutos ignoren o intenten ocultar las denuncias presentadas por alumnos.

De acuerdo con el dispositivo legal, el hostigamiento sexual se configura mediante cualquier conducta de naturaleza sexual no deseada que genere ambientes hostiles. Estos actos afectan gravemente la actividad formativa y la salud mental de los futuros profesionales.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social también participará activamente en la difusión de estos derechos fundamentales en toda la jurisdicción. Se buscarán aliados estratégicos para asegurar que los comités no sean una formalidad, sino herramientas eficaces.

Los especialistas advierten que la declaración de interés público obliga a tomar medidas efectivas y permanentes contra este tipo de violencia. Es indispensable que el proceso de licenciamiento institucional incluya la verificación rigurosa de estos mecanismos preventivos.

Ante ello, la norma establece que las instituciones que no implementen estos mecanismos de verificación enfrentarán procesos administrativos sancionadores. Con esta decisión, Ayacucho busca liderar la lucha contra la violencia de género en el sistema educativo nacional.

La implementación de comités contra el hostigamiento sexual en institutos de educación superior es un paso firme para erradicar el hostigamiento sexual y proteger a los estudiantes.