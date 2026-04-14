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Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este martes 14 de abril?

Conoce el precio actual del dólar y su cotización en el mercado para la jornada de este martes 14 de abril.

Precio del dólar HOY en Perú registra una tendencia a la baja.
Precio del dólar HOY en Perú registra una tendencia a la baja. Foto: composición

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/04/2026

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El mercado cambiario peruano se encuentra fluctuando con una ligera tendencia a la baja en medio de un panorama que se ve influenciado por los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026. En este contexto, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio oficial del dólar este martes 14 de abril en el territorio nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Actualmente, los diferentes agentes económicos del mercado nacional se encuentran a la expectativa del comportamiento de la divisa estadounidense, especialmente después una contienda electoral con primeros resultados bastante ceñidos y una jornada que registró irregularidades logísticas.

Si bien la volatilidad de la moneda norteamericana en el mercado cambiario resulta usual en periodos de transición política, actualmente también se encuentra más afectada por tensiones geopolíticas como la guerra en Oriente Medio y el alza del precio del combustible.

En ese sentido, conocer el precio del dólar estadounidense ofrece a inversores, exportadores, importadores, comerciantes y ciudadanía un mejor panorama del mercado nacional para poder realizar sus transacciones financieras y, sobre todo, proyecciones a futuro.

En ese marco, según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para este 14 de abril, el precio del dólar en el mercado interbancario se sitúa en S/3.365 para la compra y S/3.379 para la venta.

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Tipo de cambio
MARTES, 14 DE ABRIL

  

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.365

       

S/ 3.379

    

El tipo de cambio de hoy muestra una corrección a la baja en comparación con el cierre del lunes 13 de abril, cuando la moneda norteamericana finalizó la sesión en S/3.379 (compra) y S/3.385 (venta), según el reporte de la misma entidad.

Como se sabe, el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares, mientras que el precio de venta es el precio al que puedes comprar un dólar en la actualidad.

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Tipo de cambio del dólar paralelo

Si deseas evitar afectaciones a tu bolsillo, también se recomienda conocer el precio del 'dólar de la calle', que es aquel que se compra y vende en el mercado paralelo, es decir, en casas de cambios. 

Sobre la divisa, el portal cuántoestáeldolar.pe indica que su compra y venta de este martes 14 de abril es el siguiente:

  • Mercado paralelo: compra S/ 3.360 | Venta S/ 3.390

En conclusión, el mercado cambiario peruano se encuentra a la baja en medio de los resultados de la primera vuelta de las Elecciones 2026.

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