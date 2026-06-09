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Precio del dólar en Perú HOY, 9 de junio: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este martes?

Conoce cuál es el precio del dólar para la compra y venta en Perú este martes 9 de junio. Además, verifica a tiempo cómo cotiza el tipo de cambio para evitar afectaciones a tu bolsillo.

Precio del dólar en Perú.
Precio del dólar en Perú. Foto: creada con IA

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/06/2026

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Conoce el precio actual del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en Perú, en la jornada de este martes 9 de junio tras avance de resultados de la ONPE sobre la segunda vuelta electoral.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú este martes?

La ciudadanía se mantiene a la expectativa de los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026 que va brindando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de su plataforma oficial en tiempo real para conocer cuál de los dos candidatos, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, será el próximo presidente del Perú.

En el marco de esa decisiva jornada, la ciudadanía de pie, inversionistas y empresarios siguen de cerca cuál es el comportamiento del dólar tras las elecciones y la tensión que aún se mantiene en el exterior, precisamente entre EE. UU., Irak e Irán. ¿Por qué? Conocer el valor actual de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano nos permite cuidar mejor nuestra economía.

Asimismo, descubrir a cuánto cotiza el dólar de forma diaria, ayuda a tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica

En ese marco, te revelamos cuál es el precio y el tipo de cambio del dólar para este martes, 9 de junio, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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Las cifras reflejadas por la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran una leve variación, en comparación al día de ayer, lunes 8 de junio, donde la compra era de S/3.442 mientras que la venta tenía el valor de S/3.443.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

A diferencia del tipo de cambio interbancario —que está regulado y monitoreado directamente por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)—, el precio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' o de 'la calle', se determina de manera inmediata y orgánica por la oferta y la demanda del día a día. 

Según portales especializados como cuantoestaeldolar.pe, los precios promedio para el dólar paralelo este 9 de junio en el mecado cambiario peruano es el siguiente:

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  • Mercado paralelo: Compra S/ 3.430 | Venta S/ 3.480.

Precio del dólar paralelo el martes 9 de junio.
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¿A cuánto cerró el dólar ayer, 8 de junio?

Por otro lado, el BCR informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense cerró el último lunes 8 de junio con un valor de S/ 3.4340, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.4745.

Asimismo, la entidad liderada por Julio Velarde precisó en su página que el promedio interbancario concluyó ayer en S/ 3.5038, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3.5240 y un mínimo de S/ 3.4340. 

Así cerró el precio del dólar ayer, en Perú.
Así cerró el precio del dólar ayer, en Perú.

Recuerda que el valor del dólar en Perú puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores como políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU. acontecimientos políticos y económicos internacionales, incertidumbre política local, precio de las commodities y las decisiones del BCR.

Así que para anticiparte a las fluctuaciones económicas que puedan afectar tus finanzas, lo ideal es conocer primero cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio en la jornada de este martes 9 de junio.

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