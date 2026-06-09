Precio del dólar en Perú HOY, 9 de junio: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este martes?

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio actual del dólar y a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en Perú, en la jornada de este martes 9 de junio tras avance de resultados de la ONPE sobre la segunda vuelta electoral.

¿Cuál es el precio del dólar en Perú este martes?

La ciudadanía se mantiene a la expectativa de los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026 que va brindando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de su plataforma oficial en tiempo real para conocer cuál de los dos candidatos, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, será el próximo presidente del Perú.

En el marco de esa decisiva jornada, la ciudadanía de pie, inversionistas y empresarios siguen de cerca cuál es el comportamiento del dólar tras las elecciones y la tensión que aún se mantiene en el exterior, precisamente entre EE. UU., Irak e Irán. ¿Por qué? Conocer el valor actual de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano nos permite cuidar mejor nuestra economía.

Asimismo, descubrir a cuánto cotiza el dólar de forma diaria, ayuda a tomar mejores decisiones financieras, comerciales y personales, adaptándose a los cambios del mercado de forma más estratégica.

En ese marco, te revelamos cuál es el precio y el tipo de cambio del dólar para este martes, 9 de junio, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Las cifras reflejadas por la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), muestran una leve variación, en comparación al día de ayer, lunes 8 de junio, donde la compra era de S/3.442 mientras que la venta tenía el valor de S/3.443.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy

A diferencia del tipo de cambio interbancario —que está regulado y monitoreado directamente por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)—, el precio del dólar paralelo o también conocido como 'Ocoña' o de 'la calle', se determina de manera inmediata y orgánica por la oferta y la demanda del día a día.

Según portales especializados como cuantoestaeldolar.pe, los precios promedio para el dólar paralelo este 9 de junio en el mecado cambiario peruano es el siguiente:

Mercado paralelo: Compra S/ 3.430 | Venta S/ 3.480.

Precio del dólar paralelo el martes 9 de junio.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 8 de junio?

Por otro lado, el BCR informó el estado del dólar interbancario al término de la última jornada hábil. La divisa estadounidense cerró el último lunes 8 de junio con un valor de S/ 3.4340, tras haber iniciado la jornada en S/ 3.4745.

Asimismo, la entidad liderada por Julio Velarde precisó en su página que el promedio interbancario concluyó ayer en S/ 3.5038, moviéndose en un rango fluctuante con un valor máximo de S/ 3.5240 y un mínimo de S/ 3.4340.

Así cerró el precio del dólar ayer, en Perú.

Recuerda que el valor del dólar en Perú puede variar conforme pasen las horas debido a distintos factores como políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU. acontecimientos políticos y económicos internacionales, incertidumbre política local, precio de las commodities y las decisiones del BCR.

Así que para anticiparte a las fluctuaciones económicas que puedan afectar tus finanzas, lo ideal es conocer primero cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio en la jornada de este martes 9 de junio.