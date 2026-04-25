Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este sábado 25 de abril?

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en Perú se mantiene sin sobresaltos este sábado 25 de abril, reflejando una tendencia de calma que ha predominado durante los últimos días. Pese al contexto político y electoral que suele generar incertidumbre en los mercados, la moneda estadounidense ha mostrado un comportamiento estable, con variaciones mínimas que apenas se perciben en el día a día.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar presenta cifras que confirman esta estabilidad. El valor de compra se ubica en 3.467, mientras que el de venta alcanza los 3.478, manteniéndose dentro de un rango bastante acotado frente a jornadas anteriores.

Este comportamiento responde, en parte, a una relativa calma en los factores externos e internos que suelen impactar el mercado cambiario. Aunque el panorama político sigue generando expectativa, no se han producido eventos de alto impacto que alteren significativamente la confianza de los inversionistas o la demanda de divisas en el corto plazo.

En los últimos cinco días, el dólar ha oscilado levemente, con subidas y bajadas casi imperceptibles. Este patrón evidencia que, por ahora, el mercado cambiario se encuentra en una fase de equilibrio, donde la oferta y la demanda de la moneda extranjera se mantienen alineadas, evitando fluctuaciones abruptas.

Precio del dólar hoy, 25 de abril

Especialistas señalan que esta estabilidad podría mantenerse en el corto plazo, siempre y cuando no surjan hechos políticos inesperados o cambios drásticos en el entorno internacional. Sin embargo, recomiendan a los ciudadanos y empresas mantenerse atentos, ya que el tipo de cambio en Perú suele reaccionar rápidamente ante cualquier escenario de incertidumbre.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 25 de abril de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

De esta manera, el dólar en Perú continúa mostrando estabilidad, con un precio de compra de 3.467 y de venta de 3.478. Este comportamiento refleja un mercado cauteloso, que, pese al contexto político electoral, no ha registrado sobresaltos y se mantiene en equilibrio en el corto plazo.