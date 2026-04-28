Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este martes 28 de abril?

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El dólar en Perú ha vuelto a retomar niveles no vistos en mucho tiempo en un contexto marcado por la incertidumbre electoral y la estrecha disputa hacia una eventual segunda vuelta. Por ese motivo, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio del billete verde este martes 28 de abril.

Dólar hoy: ¿A cuánto cotiza este martes 28 de abril?

En los últimos días, la posibilidad de un cambio de rumbo en la gestión de la política monetaria ha comenzado a generar incertidumbre en el mercado de divisas, especialmente con el casi definitivo pase a segunda vuelta del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

La desconfianza de los agentes económicos coincide con las propuestas en tres frentes críticos planteadas por el referido candidato: la intención de no ratificar a Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR), la propuesta de utilizar las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar gasto social y el impulso de una reforma constitucional con matices estatistas.

Sumado a ello, la cercanía de Sánchez con el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en el penal de Barbadillo por el intento de golpe de Estado, ha generado un escenario similar a episodios recientes de volatilidad cambiaria.

Este martes 28 de abril, el precio del dólar se sitúa en S/3.498 para la compra y S/3.510 para la venta, según el registro oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). En la jornada previa, el billete verde culminó en S/3.467 para la compra y S/3.478 para la venta, lo que representa un incremento de más de tres céntimos.

Tipo de cambio del dólar para este martes 28 de abril. Foto: captura de pantalla

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

Si no deseas experimentar afectaciones a tus bolsillos, los expertos aconsejan revisar el precio del denominado 'dólar de la calle', que es aquel que se compra y se vende en distintas casas de cambio (mercado paralelo).

Sobre la divisa, el portal cuántoestáeldolar.pe indica que su compra y venta hoy es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/ 3.480 | Venta S/ 3.510

De esta manera, el precio del dólar de este martes 28 de abril demuestra que el mercado cambiario peruano se encuentra nuevamente a la alza en medio de la incertidumbre generada por la segunda vuelta electoral y un posible giro en la política económica del país.