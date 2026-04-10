Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 10 de abril?

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable en la jornada de este viernes 10 de abril, en medio de un contexto económico sin grandes sobresaltos. La moneda estadounidense mantiene una tendencia moderada, lo que refleja un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado cambiario local durante los últimos días.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se sitúa en 3.474 para la compra y 3.587 para la venta . Estas cifras evidencian una ligera variación frente a días previos, aunque los cambios registrados se mantienen en milésimas, sin generar un impacto significativo.

Este comportamiento responde a una relativa calma en los factores externos e internos que suelen influir en el tipo de cambio. La ausencia de noticias económicas de alto impacto, sumado a una estabilidad en los mercados internacionales, ha permitido que el dólar fluctúe de manera controlada, evitando subidas o caídas bruscas.

Asimismo, el mercado local muestra un balance entre quienes demandan dólares y quienes los ofertan, lo que contribuye a mantener el precio dentro de un rango predecible. Esta situación resulta favorable para empresas y ciudadanos, ya que permite planificar operaciones financieras sin enfrentar una volatilidad inesperada.

Precio del dólar

¿Dónde cambiar dólares?

También ten en cuenta que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

De esta manera, el dólar en el Perú continúa en una etapa de estabilidad, con movimientos mínimos que reflejan un entorno económico relativamente tranquilo. Mientras no se presenten factores externos relevantes, se espera que el tipo de cambio mantenga esta tendencia en los próximos días, brindando cierta previsibilidad al mercado.